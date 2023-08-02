冰櫃不足 議員批不尊重往生者

人口高齡化及疫情影響，高雄去年死亡2萬5462人較往年增加，葬儀公會表示，高雄每月逾1800名亡者，僅有246個冷凍寄棺空間，殯葬設施嚴重不足，「死也死得沒尊嚴」，多名議員也關心冰櫃不夠，質疑「難道要家屬帶遺體到處跑？」高雄殯葬管理處表示，正推動第一殯儀館遷改滿足需求，持續評估多項臨時設施可行性。

高雄市葬儀商業同業公會理事長林靖表示，高雄每月亡者逾1800名，但僅有246個冷凍寄棺空間，能辦告別式空間也嚴重不足，一般使用的福字、永字廳僅有7座，除將整體殯葬流程拉長外，遺體甚至要運往外縣市冰存，待告別式再運回做後續火化等程序，無形增加民眾負擔，死者也沒尊嚴。

林靖說，殯葬處推動一殯改建，但一期工程最快也要2028年完工，雖已在大型景行廳增設10座冷凍櫃，但建議數量再增加，也可以利用殯葬處旁大型停車場設立臨時豎靈、告別式空間，以利度過空窗期。

「難道要家屬帶著遺體到處跑？」市議員黃捷表示，冰櫃不夠問題很嚴重，除感受差外也很不尊重；議員陳玫娟指出，殯葬設施長期不足，已要求市府盤點可利用土地，解決法規使用上疑慮，另告別式使用的禮儀廳也應處理，但須考量地方接受程度。

林姓市民坦言，高雄市冰櫃真的少，日前長輩過世都租民間冰櫃，花費負擔大，業者還說「數量有限，不夠時還要送屏東冰。」

殯葬處長黃中中表示，正推動一殯遷改案，進行整體規畫、環評、發包等作業，預計2025年完成一期立體停車場、火化場、環保金爐、納骨塔、殯葬綜合大樓等設施，整體工程預計2031年完工，解決現有設施不足問題。

黃中中說，已與市府研考會提報增加臨時量能計畫，最快年底進行，因應近年死亡數較高，將提升現有設施運用效率，針對公會所提建議，將考慮建管等法規可行性後納入評估。