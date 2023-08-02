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沒發燒自認感冒 診所快篩確診

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

高雄基層診所醫師發現，近期不少患者因喉嚨痛、流鼻水、咳嗽，但沒有發燒，以為感冒上門求診，到診所快篩赫然發現確診新冠肺炎；醫師說，二次確診幼童或65歲以上長輩、慢性病等高風險族群，如有呼吸道症狀一定要快篩或就醫，勿輕忽以為感冒自服成藥，會有重症風險。

高市衛生局表示，新冠肺炎自今年5月1日已從第五類法定傳染病降為第四類，實名制快篩全數退場，但衛生局仍持續提供快篩試劑給市內400餘所基層診所使用，也持續提供免費抗病毒藥物，讓診所開給老人家或罹患慢性病的高風險族群使用。

高醫感染科主任林俊佑說，半年前民眾擔心感染新冠肺炎，加上有公發快篩，出現疑似症狀多在家快篩，確診再透過視訊看診。但實名制家用快篩5月1日退場後須自費買快篩，多數患者有症狀就直接到診所，因此診所快篩確診人數有增加趨勢。

林俊佑提醒，國內新冠肺炎上波高原期在5月中至7月上旬，現中重症人數下降中，未來是否攀升難斷，65歲以上民眾、孕產婦或罹患慢性病如氣喘、癌症、心血管疾病等民眾，若有呼吸道症狀這勿因為沒有發燒就輕忽，最好先快篩確認。

義大醫院兒科主任林庭逸表示，二度確診的孩童症狀會比較輕微，也較少出現發燒，但孩童是高風險族群，家長不能輕忽。

快篩試劑 新冠肺炎 確診

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