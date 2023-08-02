聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門友善水獺生態給付 增3社區
金門縣政府推動「金門友善水獺生態服務給付方案」，今年新加入何厝、西堡及小徑3個社區，委託金門縣野鳥學會辦理「水獺保育教育訓練課程」，為居民說明友善水獺生態給付方案、認識水獺生態，並引導社區夥伴實地體驗水獺巡守工作，盼培育更多守護金門水獺的行動者。
農委會自今年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，指定金門縣瀕危物種保育類野生動物歐亞水獺為執行重點。
訓練課程的第一堂課前天登場，金門縣野鳥學會總幹事陳淑儀主講，說明友善水獺生態給付方案源由及給付獎勵項目，接續由具有40多年觀察水獺經驗的莊西進老師，為居民介紹水獺習性。
「民國69年1月首次發現水獺事故就在湖尾溪的出海口。」莊西進的一句話，引起居民騷動，有居民對那麼早就有水獺記錄感到驚訝，更有居民驚呼「那時我還沒出生」。
莊西進說，水獺不僅吃魚、蝦，也會吃水鳥，遇到水邊動物，牠吃得了就吃，如小白鷺、水蛇等都是大家意想不到的獵物。
「金門友善水獺生態服務給付方案」推動進入第3年，社區居民在巡守中一點一滴記錄水獺排遺與腳印等，逐年累積成為一門公民科學，亦可成為科學研究的良好基礎資料。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言