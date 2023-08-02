金門友善水獺生態給付 增3社區

金門縣政府推動「金門友善水獺生態服務給付方案」，今年新加入何厝、西堡及小徑3個社區，委託金門縣野鳥學會辦理「水獺保育教育訓練課程」，為居民說明友善水獺生態給付方案、認識水獺生態，並引導社區夥伴實地體驗水獺巡守工作，盼培育更多守護金門水獺的行動者。

農委會自今年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，指定金門縣瀕危物種保育類野生動物歐亞水獺為執行重點。

訓練課程的第一堂課前天登場，金門縣野鳥學會總幹事陳淑儀主講，說明友善水獺生態給付方案源由及給付獎勵項目，接續由具有40多年觀察水獺經驗的莊西進老師，為居民介紹水獺習性。

「民國69年1月首次發現水獺事故就在湖尾溪的出海口。」莊西進的一句話，引起居民騷動，有居民對那麼早就有水獺記錄感到驚訝，更有居民驚呼「那時我還沒出生」。

莊西進說，水獺不僅吃魚、蝦，也會吃水鳥，遇到水邊動物，牠吃得了就吃，如小白鷺、水蛇等都是大家意想不到的獵物。

「金門友善水獺生態服務給付方案」推動進入第3年，社區居民在巡守中一點一滴記錄水獺排遺與腳印等，逐年累積成為一門公民科學，亦可成為科學研究的良好基礎資料。