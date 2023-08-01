家有困難不能阻礙導演夢 助學計畫成改變人生契機

家庭困難不能影響學習，高雄市慈善團體聯合總會開辦「港都聯合助學」計畫長達27年，每學期都邀集受助學子與認助單位相見歡活動，其中有現讀北藝大電影研究所的受助學生上台分享，在慈總協助下逐漸朝夢想邁進，也承諾未來會協助其他有夢的學子圓夢。

現就讀北藝大電影研究所的鄭憶臻，因父親從事低薪勞力活，母親則因身體因素無法工作，家中還有一位妹妹的他，很早就認識到家中狀況，積極以成績、競賽表現爭取微薄獎金改變現況，直到高中在學校教官引薦下加入港都助學計畫，因此無後顧之憂探尋夢想。

鄭憶臻說，在獲得助學計畫協助化解一部份經濟難題後，更抓住改變人生機會發現了對拍電影當導演的興趣，從大學到研究所都積極用有限資源拍片參加比賽，逐漸累積出一些不錯成績，慈總一路上除了經濟外，精神上也給予很大支持，讓我逐漸向夢想邁進，未來也希望能讓有夢想的學子，協助他們抓住圓夢的機會。

高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川表示，17年前與時任社會局長蘇麗瓊一起開辦助學計畫，旨在為下一代脫貧，一路上已認助8464位學子，提供超過8000萬助學金，除經濟上協助外，要求受助學子要擔任志工看一下社會，幫助他們走出問題避免困住自己，現在已有多位學子家業有成，也開始認助下一代學生。