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家有困難不能阻礙導演夢 助學計畫成改變人生契機

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄市長陳其邁出席慈總相見歡活動，勉勵學子在有能力時，要手心向下幫助更多人。記者任義宇／攝影
高雄市長陳其邁出席慈總相見歡活動，勉勵學子在有能力時，要手心向下幫助更多人。記者任義宇／攝影

家庭困難不能影響學習，高雄市慈善團體聯合總會開辦「港都聯合助學」計畫長達27年，每學期都邀集受助學子與認助單位相見歡活動，其中有現讀北藝大電影研究所的受助學生上台分享，在慈總協助下逐漸朝夢想邁進，也承諾未來會協助其他有夢的學子圓夢。

現就讀北藝大電影研究所的鄭憶臻，因父親從事低薪勞力活，母親則因身體因素無法工作，家中還有一位妹妹的他，很早就認識到家中狀況，積極以成績、競賽表現爭取微薄獎金改變現況，直到高中在學校教官引薦下加入港都助學計畫，因此無後顧之憂探尋夢想。

鄭憶臻說，在獲得助學計畫協助化解一部份經濟難題後，更抓住改變人生機會發現了對拍電影當導演的興趣，從大學到研究所都積極用有限資源拍片參加比賽，逐漸累積出一些不錯成績，慈總一路上除了經濟外，精神上也給予很大支持，讓我逐漸向夢想邁進，未來也希望能讓有夢想的學子，協助他們抓住圓夢的機會。

高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川表示，17年前與時任社會局長蘇麗瓊一起開辦助學計畫，旨在為下一代脫貧，一路上已認助8464位學子，提供超過8000萬助學金，除經濟上協助外，要求受助學子要擔任志工看一下社會，幫助他們走出問題避免困住自己，現在已有多位學子家業有成，也開始認助下一代學生。

高雄市長陳其邁也出席相見歡活動，除感謝慈總與當中90個助學單位提供資源，也鼓勵在場220位學子要認真加油，在有需要時手心向上勇於求助，有能力時手心向下幫助他人，來達成大家和諧且相互成長進步的社會。

鄭憶臻在活動中分享，如何在逆境中勇於突破，朝向導演夢邁進。記者任義宇／攝影
鄭憶臻在活動中分享，如何在逆境中勇於突破，朝向導演夢邁進。記者任義宇／攝影
「港都聯合助學」220位受助學子，與認助單位相見歡。記者任義宇／攝影
「港都聯合助學」220位受助學子，與認助單位相見歡。記者任義宇／攝影

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