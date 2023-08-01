前瞻補助高雄拿1265億多了啥？ 網友曝「悲慘2現象」

繼日前民眾黨主席柯文哲批前瞻基礎建設計畫是「錢沾」，接著再因高雄市獲得1265億元前瞻計畫補助經費，遭外界質疑中央獨厚民進黨執政縣市掀起論戰。對於高雄市經費遠多於台北市、台中市，一名網友納悶「高雄多了什麼？」，有人大酸多了北漂民眾和房價變貴，但也有人指出建設不是玩遊戲「按下去就蓋好」。

前瞻建設被外界質疑如「錢坑建設」，中央補助地方5358億元、光綠營執政5縣市就囊括近4成經費，其中高雄市獲得1265億元補助，相比台中市僅獲228億元、台北市更只有184億元，引發外界質疑中央獨厚綠營執政縣市聲浪。

台中市長盧秀燕感嘆，任內台中捷運藍線計畫頻被退回，懇求中央別再卡台中；雲林縣長張麗善指出，雲林鐵路高架化也卡關5年，砲轟中央不該虧待雲林人；國民黨立委洪孟楷質疑前瞻計畫經費不斷增加，大酸綠營「蓋世界奇觀」；面對各界質疑，高雄捷運工程局聲明，所有申請程序均依中央規定辦理，盼外界勿抹煞市府同仁努力與付出。

對此，有網友在PTT發文質疑「高雄拿了1千多億有多了什麼？」，他指出連台中都只獲得228億元前瞻補助經費，好奇拿到1265億元的高雄市「應該多了很多建設或是改善吧」。

問題拋出後引起鄉民正反論戰，有人大酸「高雄就一直灑錢增加硬體，結果根本留不住人口，國中同學至少一半以上都北漂了」、「建設一堆人口越來越少」、「更多北漂」、「北漂、房價」、「看看台南吧，民進黨執政多久了市區還是很破舊，交通變得更爛」；但有鄉民緩頰，「首度圈過去30年拿了幾千億，多了什麼？」、「高雄多了很多演唱會 ，你們別眼紅哪」，也有人認為建設還在施工，尚看不到成效，「60億的北流就建了這麼多年，你以為像玩遊戲，按下去就蓋好嗎」。