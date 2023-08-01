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屏縣登革熱2例確診 縣府鼓勵通報祭百元商品券獎勵

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣萬丹鄉7月30日再增1例本土登革熱確診個案，縣內目前總計2例。縣府推出通報獎勵機制，加強孳生源清除及戶外消毒等緊急防治工作，並呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，共同守護家園。圖／屏東縣政府提供
屏東縣萬丹鄉7月30日再增1例本土登革熱確診個案，縣內目前總計2例。縣府推出通報獎勵機制，加強孳生源清除及戶外消毒等緊急防治工作，並呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，共同守護家園。圖／屏東縣政府提供

全國登革熱疫情持續延燒，屏東縣本土登革熱病例累計2例，為鼓勵醫師提高警覺善用登革熱NS1快篩並加強通報，縣府推出通報獎勵機制，8月1日起縣內醫療院所凡執行登革熱NS1快篩並於當日完成通報，不論是否確診，每案給予100元商品券獎勵，盼提高基層診所通報量，及早發現社區潛在個案，及時啟動防治作為，避免疫情於社區擴散。

衛生局表示，屏東縣7月30日再增1例本土登革熱確診個案，為萬丹鄉83歲男性，他在7月26日出現發燒、頭暈等症狀，就醫通報後，於30日下午經實驗室檢驗確診，目前住院治療中。

衛生局指出，此案為屏東縣今年第2例本土登革熱病例，該名8旬老翁近期無出國或外縣市活動史，目前感染源追查中，現已動員衛生、環保、警察、民政、鄉公所等單位，針對個案住家半徑50公尺，進行強制孳清及戶內外化學防治作業，並擴大周邊環境150公尺範圍，進行孳生源清除及戶外消毒等緊急防治工作，加強社區動員環境孳生源清除及擴大採血等工作，杜絕社區感染風險。

衛生局呼籲民眾如有發燒、關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並主動告知活動史，以利醫師研判診斷，另提醒民眾目前為登革熱流行季節，近期又將有颱風卡努襲台，應立即進行住家內外環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，不讓病媒蚊有生長的機會，共同守護家園。

屏東縣萬丹鄉7月30日再增1例本土登革熱確診個案，縣內目前總計2例。縣府推出通報獎勵機制，加強孳生源清除及戶外消毒等緊急防治工作，並呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，共同守護家園。圖／屏東縣政府提供
屏東縣萬丹鄉7月30日再增1例本土登革熱確診個案，縣內目前總計2例。縣府推出通報獎勵機制，加強孳生源清除及戶外消毒等緊急防治工作，並呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，共同守護家園。圖／屏東縣政府提供

登革熱 衛生局 屏東縣

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