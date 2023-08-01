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颱風大雨過後 高雄社區病媒孳生源近百處拉警報

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市衛生局長黃志中（左二）親自前往前鎮區楊榮超診所，頒發感謝狀給楊榮超醫師（左三）並致贈通報獎勵金。圖／高市衛生局提供
高市衛生局長黃志中（左二）親自前往前鎮區楊榮超診所，頒發感謝狀給楊榮超醫師（左三）並致贈通報獎勵金。圖／高市衛生局提供

高雄市今日無新增本土登熱確診案例，累計確診者32例。衛生局說，上周杜蘇芮颱風帶來大量降雨，病媒蚊密度監測發現昨日社區積水容器及積水點位大幅增加，查獲孳生病媒蚊孑孓達99處，較上週同期增加47處，社區病媒孳生源拉警報，請民眾主動清除積水容器，以免登革熱疫情爆發。

衛生局表示，0.5 cc水量就會孳生病媒蚊幼蟲(孑孓)，且附著於容器邊緣的蟲卵最長可存活1年，下雨後若未立即清除積水，蟲卵將會立刻孵化成孑孓，大約1周將羽化成蚊，大雨過後，不可輕忽任何積水，要立刻巡查環境，清除積水。

衛生局說，社區中常見的孳生源包含桶缸甕盆、水溝、花瓶、各式底盤、杯瓶碗罐盒、帆布、塑膠布、地下室、久未使用水塔及輪胎等，積水容器如未即時清除，將導致病媒蚊孳生，進而增加登革熱流行風險。若經防疫人員查獲積水孳生病媒蚊，將依法處新台幣1200元以上罰鍰。

衛生局長黃志中今天上午親自前往前鎮區楊榮超診所，頒發感謝狀並致贈通報獎勵金，感謝楊醫師落實TOCC問診，並及時通報本市前鎮區本土登革熱個案。

黃志中說，為儘早發現登革熱病例，縮短疾病隱藏期，只要經醫療院所通報並採檢送驗確診，且隱藏期小於(含)2日者，主動通報的醫師將可獲通報獎勵金新臺幣2500元。此外，為鼓勵診所醫師假日看診並進行通報，於周六、日及國定假日完成通報者，獎勵每案250元。

登革熱志工倒置閒置花器避免積水。圖／高市衛生局提供
登革熱志工倒置閒置花器避免積水。圖／高市衛生局提供
登革熱志工利用一桶水方式，把洗衣粉打泡後倒入水溝，防治登革熱病媒蚊孓孑。圖／高市衛生局提供
登革熱志工利用一桶水方式，把洗衣粉打泡後倒入水溝，防治登革熱病媒蚊孓孑。圖／高市衛生局提供

衛生局 病媒蚊 登革熱

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