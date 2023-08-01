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高雄殯葬設施不足「家屬帶遺體到處跑」 一殯改建遠水難救近火

聯合報／ 記者卜敏政、任義宇／高雄即時報導
高雄殯管處正推動第一殯儀館改建，但需要數年才能完工，民眾仍面臨殯葬設施量能不足問題。記者任義宇／攝影
高雄殯管處正推動第一殯儀館改建，但需要數年才能完工，民眾仍面臨殯葬設施量能不足問題。記者任義宇／攝影

人口高齡化及疫情影響，高雄去年死亡2萬5462人較往年增加，高雄葬儀公會表示，高雄每月逾1800名亡者，但僅有246個冷凍寄棺空間，殯葬設施嚴重不足，「死也死得沒尊嚴」，多名議員也關心冰櫃不夠，質疑「難道要家屬帶著遺體到處跑？」高雄殯葬管理處表示，正推動第一殯儀館遷改滿足需求，並持續評估多項臨時設施可行性。

高雄市葬儀商業同業公會理事長林靖表示，高雄每月都有超過1800位亡者，但僅有246個冷凍寄棺空間，能舉辦告別式的空間也嚴重不足，一般民眾使用的福字、永字廳僅有7座，除將整體殯葬流程拉長外，大體甚至要運往外縣市冰存再運回來做後續火化等程序，無形中增加民眾負擔，也讓死者「死得沒尊嚴」。

林靖說，殯館處推動一殯改建，但第一期工程完工最快也要117年完工，雖然已有調用大型景行廳一半空間增設10座冷凍櫃，但數量建議再多增加，也可以利用殯館處一旁大型停車場空間設立臨時豎靈、告別式空間，以利度過這段空窗期。

高雄市議員黃捷表示，有家屬反映冰櫃不夠問題已經造成困擾，要帶著遺體到處跑，除感受差外也很不尊重人；陳玫娟也說，殯葬設施不足已是長期問題，如何在一殯改建已著手進行，已要求市府盤點可利用土地，並解決法規使用上疑慮是當務之急，而告別式使用的禮儀廳也是可以著手方向，只是在南部會考驗民眾接受程度。

高雄林姓市民坦言，高雄市冰櫃真的少，日前長輩過世都租民間冰櫃，花費更多，業者還說「數量有限，不夠時還要冰到屏東去。」

殯館處長黃中中表示，正推動一殯遷改案，進行整體規畫、環評、發包等作業，預計2025年完成第一期立體停車場、火化場、環保金爐、納骨塔、殯葬綜合大樓等設施，整體工程預計2031年完工，解決現有設施不足問題。

黃中中說，已與市府研考會提報增加臨時量能計畫，最快年底進行，因應近年死亡數較高狀況，目前以現有設施如景行廳等提升運用效率，針對公會所提意見，將考慮建管等法規可行性後納入評估。

高雄殯葬設施長年不足，葬儀公會提議可使用停車場空間搭建臨時場所。記者任義宇／攝影
高雄殯葬設施長年不足，葬儀公會提議可使用停車場空間搭建臨時場所。記者任義宇／攝影

告別式 高雄市 議員

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