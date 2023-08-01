高雄殯葬設施不足「家屬帶遺體到處跑」 一殯改建遠水難救近火

人口高齡化及疫情影響，高雄去年死亡2萬5462人較往年增加，高雄葬儀公會表示，高雄每月逾1800名亡者，但僅有246個冷凍寄棺空間，殯葬設施嚴重不足，「死也死得沒尊嚴」，多名議員也關心冰櫃不夠，質疑「難道要家屬帶著遺體到處跑？」高雄殯葬管理處表示，正推動第一殯儀館遷改滿足需求，並持續評估多項臨時設施可行性。

高雄市葬儀商業同業公會理事長林靖表示，高雄每月都有超過1800位亡者，但僅有246個冷凍寄棺空間，能舉辦告別式的空間也嚴重不足，一般民眾使用的福字、永字廳僅有7座，除將整體殯葬流程拉長外，大體甚至要運往外縣市冰存再運回來做後續火化等程序，無形中增加民眾負擔，也讓死者「死得沒尊嚴」。

林靖說，殯館處推動一殯改建，但第一期工程完工最快也要117年完工，雖然已有調用大型景行廳一半空間增設10座冷凍櫃，但數量建議再多增加，也可以利用殯館處一旁大型停車場空間設立臨時豎靈、告別式空間，以利度過這段空窗期。

高雄市議員黃捷表示，有家屬反映冰櫃不夠問題已經造成困擾，要帶著遺體到處跑，除感受差外也很不尊重人；陳玫娟也說，殯葬設施不足已是長期問題，如何在一殯改建已著手進行，已要求市府盤點可利用土地，並解決法規使用上疑慮是當務之急，而告別式使用的禮儀廳也是可以著手方向，只是在南部會考驗民眾接受程度。

高雄林姓市民坦言，高雄市冰櫃真的少，日前長輩過世都租民間冰櫃，花費更多，業者還說「數量有限，不夠時還要冰到屏東去。」

殯館處長黃中中表示，正推動一殯遷改案，進行整體規畫、環評、發包等作業，預計2025年完成第一期立體停車場、火化場、環保金爐、納骨塔、殯葬綜合大樓等設施，整體工程預計2031年完工，解決現有設施不足問題。