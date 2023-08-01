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陽光行動回響／伊甸基金會：簡化流程減輕所需家庭負擔

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
伊甸基金會投身兒童早療多年，透過日托、時段、到宅等不同形式服務，讓更多慢飛天使有機會平安成長。圖／伊甸基金會提供
伊甸基金會投身兒童早療多年，透過日托、時段、到宅等不同形式服務，讓更多慢飛天使有機會平安成長。圖／伊甸基金會提供

伊甸基金會發現許多有需要的家長持續排隊中，而需要聯評報告最主要就是為了後續的資源取得，比如幼兒園或小學的特教資源，也可以說聯評基本上高峰起落差距很大，像入學前就會是一個高峰，也會影響候排時間。基金會建議，簡化流程或是推動醫囑即可申請服務減輕所需家庭的負擔。

伊甸基金會高雄區長許平安表示，評估在早療服務系統中，是多數家長會運用的資源，因評估後會影響到使用早療服務、補助等資源。但評估從過去到現在都是要等很久的時間，即使國健署表示有持續在布建，但布建的速度仍非常緩慢，無法消耗實際上需要使用評估的家庭。

他舉例，孩子進入到幼兒園或國小，因為有特教需求，要透過鑑定安置，需要使用到醫療資料，就要透過評估，但鑑定安置有它的期程；例如高雄市鑑定安置會安排在年底，家長為了使用特教資源，就會在年底前往評估，就會造成塞車，常因為階段性上的需要而導致塞車。

他說，而且做1次評估至少要3次；當發現孩子有狀況，帶去醫院門診，醫師認為孩子需要做評估，再排第2次時間做評估，第2次時間就要花半年時間，期間可能會去復健科、或其他科做評估，第3次再去看報告。所以1次評估就要有3個時段，這3個時段同時也會排擠到其他有需要做評估的家庭。這還是在正常的情況下，如果期間需要再補資料或會同其他因素那就不止跑3趟。

又如果醫師看完報告之後，告知可以申請身心障礙證明，要先到區公所申請身心障礙證明資料，填完資料後，再跑第4次趟醫院。

伊甸基金會觀察第一線服務狀況，希望可以資訊共享及流程的簡化，像聯評的家庭到院至少要3次，包括檢查、評估、拿報告而若要領取身心障礙手冊，次數又會上升，如果能簡化流程或推動醫囑即可申請相關服務，可以減輕所需家庭的負擔。

醫師 塞車 幼兒園

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