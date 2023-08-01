78億屏東公路、81億高雄漁港 洪孟楷質疑綠營前瞻計畫蓋世界奇觀

審計部日前公布「前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告」，民眾黨批評前瞻軌道建設50計畫僅完成6項，與國發會宣稱96.95%執行率落差極大。藍委洪孟楷也在臉書批評，3千萬整修前鎮漁港暴增到81億、屏東百里種樹造價達78億，「民進黨執政七年多拿前瞻計劃來濫用，是在蓋世界奇觀嗎？」

審計部日前公布最新「前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告」，遭到在野不同黨派接連砲轟。民眾黨批評前瞻軌道建設與國發會宣稱96.95%執行率落差極大。

洪孟楷也在臉書批評，當初只要三千萬整修費用的前鎮漁港，預算從10億、50億、60億到最後暴增到81億。屏東的公路種樹百里，最後造價高達78億。人民心中總有疑問為什麼最貴的永遠都是在民進黨執政縣市。預算攤在陽光下就是不願人民納稅錢被黑龍轉桌亂花，這是下架民進黨最有力的理由。

洪孟楷臉書全文：

前瞻計劃審計報告出爐，讓國人發現，當初只要三千萬整修費用的漁港，預算從10億、50億、60億到最後暴增到81億；而屏東的公路種樹百里，最後造價高達78億，兩個都可併陳是最貴的公共建築，我們要問民進黨執政七年多拿前瞻計劃來濫用，是在蓋世界奇觀嗎？

前鎮漁港尤其離譜，地方政府當初申請僅三千萬，反而中央蘇貞昌下令再多給錢，第一次看到地方只要五毛，中央嫌補助不夠，主動加碼，這種案例恐怕藍營執政縣市找不到半個；如果說是自己私房錢也就算了，但是拿人民納稅錢，而且是向後世子孫舉債的前瞻計劃來慷慨濫用，真的對得起人民嗎？

再者，人民心中總是有疑問，為什麼最貴的永遠都是在民進黨執政的縣市出現！南部縣市當然應當建設，但如果要換算人口數、使用率、後續效益等，就絕對不應造價如此昂貴！沒有人反對建設台灣，但是分顏色、大小眼、獨厚特定縣市的作為，更別說這背後有沒有違法、官商勾結的弊端，這樣行為才會讓國人深惡痛絕！

凡走過必留下痕跡，當初以為瞞天過海的補助，如今一樣一樣攤在陽光下，就是因為不願人民的納稅錢被這樣黑龍轉桌的亂花，這也會是下架民進黨的最有力的理由。