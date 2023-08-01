高市獲跑道整建補助全國最多 趙天麟爭取日僑國小整修

立委趙天麟與高雄市教育局長謝文斌今天到苓雅區中正國小，視察整建完工的的嶄新跑道，從109年起至今高雄市共有164所學校跑道獲中央補助整建，總金額近10億元，受補助校數為全國最多。高雄日僑學校與中正國小校舍為台日校園共生的外僑學校，趙天麟協助向中央爭取1700萬元整建教室外牆。

國教署與高雄市教育局進行日橋學校整建案會勘，剛上任日本台灣交流協會高雄事務所所長奥正史、主任森恭子、高雄日僑學校校長堀山知基、副校長高田浩二、主任林康妮主任也出席表示感謝，象徵台日友好。

高雄日僑學校在民國101年與苓雅區中正國小簽訂租用契約，租借學校信義樓一至四樓教室20間，作為上課及辦公的場域。日僑小學承租中正國小校舍12年，目前有學生80多名，由於外牆年久斑駁，趙天麟協助向中央爭取修建經費約1700萬元，提供日僑小學安全與舒適的學習環境，促進台日友誼。

高雄日僑學校校長崛山知基辦學認真，每天早上與中正國小校長陳棨信一起站在校門口迎接學生上學，每兩個月也與中正國小行政主管進行校務交流，就相關的課程活動辦理。

謝文斌表示，陳其邁市長上任後，關心學校基層選手訓練環境，為改善學校運動場跑道長年使用造成的損壞，指示教育局積極爭取教育部體育署整建經費補助，在地方立法委員與議員們的協助下，109年至今高雄市獲體育署核定補助164間學校跑道整建工程，總金額近10億元，受補助校數也是全國最多。

趙天麟協助爭取前金國小、前金國中、建國國小、中正高中、中正國小（苓雅區）、七賢國小、九如國小、鹽埕國小等8校跑道整建。教育局表示，會持續提升校園運動環境，為學生們打造更優質的運動場所。 高雄日僑學校與中正國小校舍為台日校園共生的外僑學校，趙天麟協助向中央爭取1700萬元整建教室外牆。記者徐如宜／攝影