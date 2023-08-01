快訊

中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

他轟信義區「豬隊友」拉低房價 在地不甩：生活機能超棒

他氣炸看YouTube「15秒廣告連發」 要升Premium會員？網狂讚超值得

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市獲跑道整建補助全國最多 趙天麟爭取日僑國小整修

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
立委趙天麟（中）、高雄市教育局長謝文斌（左三）和民代。到苓雅區中正國小視察整建完工的的嶄新跑道。記者徐如宜／攝影
立委趙天麟（中）、高雄市教育局長謝文斌（左三）和民代。到苓雅區中正國小視察整建完工的的嶄新跑道。記者徐如宜／攝影

立委趙天麟與高雄市教育局長謝文斌今天到苓雅區中正國小，視察整建完工的的嶄新跑道，從109年起至今高雄市共有164所學校跑道獲中央補助整建，總金額近10億元，受補助校數為全國最多。高雄日僑學校與中正國小校舍為台日校園共生的外僑學校，趙天麟協助向中央爭取1700萬元整建教室外牆。

國教署與高雄市教育局進行日橋學校整建案會勘，剛上任日本台灣交流協會高雄事務所所長奥正史、主任森恭子、高雄日僑學校校長堀山知基、副校長高田浩二、主任林康妮主任也出席表示感謝，象徵台日友好。

高雄日僑學校在民國101年與苓雅區中正國小簽訂租用契約，租借學校信義樓一至四樓教室20間，作為上課及辦公的場域。日僑小學承租中正國小校舍12年，目前有學生80多名，由於外牆年久斑駁，趙天麟協助向中央爭取修建經費約1700萬元，提供日僑小學安全與舒適的學習環境，促進台日友誼。

高雄日僑學校校長崛山知基辦學認真，每天早上與中正國小校長陳棨信一起站在校門口迎接學生上學，每兩個月也與中正國小行政主管進行校務交流，就相關的課程活動辦理。

謝文斌表示，陳其邁市長上任後，關心學校基層選手訓練環境，為改善學校運動場跑道長年使用造成的損壞，指示教育局積極爭取教育部體育署整建經費補助，在地方立法委員與議員們的協助下，109年至今高雄市獲體育署核定補助164間學校跑道整建工程，總金額近10億元，受補助校數也是全國最多。

趙天麟協助爭取前金國小、前金國中、建國國小、中正高中、中正國小（苓雅區）、七賢國小、九如國小、鹽埕國小等8校跑道整建。教育局表示，會持續提升校園運動環境，為學生們打造更優質的運動場所。

高雄日僑學校與中正國小校舍為台日校園共生的外僑學校，趙天麟協助向中央爭取1700萬元整建教室外牆。記者徐如宜／攝影
高雄日僑學校與中正國小校舍為台日校園共生的外僑學校，趙天麟協助向中央爭取1700萬元整建教室外牆。記者徐如宜／攝影

立委趙天麟（右二）、高雄市教育局長謝文斌（右三）和日方代表。到苓雅區中正國小視察整建完工的的嶄新跑道。記者徐如宜／攝影
立委趙天麟（右二）、高雄市教育局長謝文斌（右三）和日方代表。到苓雅區中正國小視察整建完工的的嶄新跑道。記者徐如宜／攝影
高雄日僑學校與中正國小校舍為台日校園共生的外僑學校，趙天麟協助向中央爭取1700萬元整建教室外牆。記者徐如宜／攝影
高雄日僑學校與中正國小校舍為台日校園共生的外僑學校，趙天麟協助向中央爭取1700萬元整建教室外牆。記者徐如宜／攝影

趙天麟 教育局 高雄市

延伸閱讀

綠委：國軍抗彈板用警規非軍規 測試竟拿非解放軍規格

美眾院通過台灣國際團結法 綠委：前所未見的決議

洪曉蕾病床插管照曝光 脫離險境返台首發聲：太突然

洪曉蕾經歷生死終於返台 曝光醫院病房震撼照

相關新聞

影／回顧那一夜...高雄氣爆滿九年！陳其邁獻花追思

2014年7月31日，高雄市前鎮、苓雅、小港等區，丙烯氣體洩漏發生地下管線大氣爆，造成32人死亡、321人受傷。2021...

高市獲跑道整建補助全國最多 趙天麟爭取日僑國小整修

立委趙天麟與高雄市教育局長謝文斌今天到苓雅區中正國小，視察整建完工的的嶄新跑道，從109年起至今高雄市共有164所學校跑...

礦工之子到警大教授 金門消防局王得志譜寫人生逆襲記

金門縣消防局政風室主任王得志靠著孜孜不倦、勤勉苦學，一路從小員警、到廉政署警察官、警消政風室主任，26年的公職生涯，他不...

高雄氣爆滿9周年 陳其邁凌晨獻花追思：面對挫折 堅定爬起

高雄氣爆今天滿9周年，市長陳其邁今天凌晨前往「八一氣爆公園」追思獻花，陳其邁在臉書貼文表示，帶著一束鮮花、一盞燭光、一點...

高雄庄頭藝穗節8月開跑 36檔廳堂等級演出搬到庄頭

「2923庄頭藝穗節」8月5日由南台灣交響樂團《絕對經典-老歌旋律》、永興樂皮影戲劇團《濟公傳奇》，與錦飛鳳傀儡戲劇團《...

海淡廠水管斷裂搶修 澎供水正常

中颱杜蘇芮豐沛雨量讓澎湖3座水庫灌飽飽，但海水淡化廠海底取水管受損，供水缺口一度達3000噸，台水啟用另一取水口應急，昨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦