金門縣府推動「水獺生態給付」 邀講師傳承巡守經驗

金門縣政府的「金門友善水獺生態服務給付方案」，今年新加入何厝、西堡及小徑3個社區，委託金門縣野鳥學會辦理「水獺保育教育訓練課程」，為3社區居民說明友善水獺生態給付方案、認知金門的水獺生態，並引導社區夥伴實地體驗水獺巡守工作，帶領新社區一起從事守護金門水獺的行列。

農委會自今年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，指定金門縣瀕危物種保育類野生動物歐亞水獺為執行重點。

昨天這場訓練課程的第一堂課，由金門縣野鳥學會總幹事陳淑儀擔綱，她說明友善水獺生態給付方案的源由及給付獎勵項目，接續由具有40多年觀察水獺豐富經驗的莊西進老師，為居民介紹水獺的習性、分享多年觀察經驗及認識各自社區巡守重點。

「民國69年1月首次發現水獺事故就在湖尾溪的出海口。」莊西進的一句話，引起居民的騷動，有居民對這麼早就有水獺的紀錄感到非常驚訝，更有居民驚呼「當時我都還沒出生」；可見水獺在金門被觀察的時間，已有許久。莊西進也和大家分享長年觀察的經驗，讓巡守隊員更能深入了解水獺的習性。

莊西進說，他和同好還發現水獺不僅吃魚、蝦，也會攝食水鳥，其實只要遇到水邊的動物，牠吃得了就吃，如小白鷺、水蛇等都是大家意想不到的獵物。在每個社區為時半天的課程內容貼近居民生活經驗。

金門多處社區的自然生態環境良好，包含3個今年新加入的社區，總計本年度共有20個社區經評審獲得入選巡護水獺團隊。

據了解，「金門友善水獺生態服務給付方案」在金門縣推動至今已進入第3年，社區居民們在巡守中一點一滴地紀錄水獺排遺與腳印等，逐年累積紀錄也是一種公民科學，得以作為前後對應比較的數據，未來亦可成為科學研究的良好基礎資料。

另於水獺棲息環境維護的努力，不僅是讓我們未來子孫可持續看到水獺，同時也維護了自己社區居家周遭環境。學員也從當日課程中學到，雖然水獺喜歡在水域活動覓食，但保護水獺陸域巢區環境更是重要，水獺休息睡覺都在陸地，到水裡覓食時間反倒較短，也因此陸域棲地環境的維護，也是水獺巡守的重要工作。