礦工之子到警大教授 金門消防局王得志譜寫人生逆襲記

金門縣消防局政風室主任王得志靠著孜孜不倦、勤勉苦學，一路從小員警、到廉政署警察官、警消政風室主任，26年的公職生涯，他不斷的自我成長挑戰，寫下礦工之子到警大專任助理教授的「人生逆襲記」，今天他回母校擔任交通學系專任助理教授，金門縣消防局長呂英華肯定他的奮鬥歷程，讚是基層學習的榜樣。

46歲的王得志，出生在新北市鄰近東山煤礦遺址的汐止地區，為礦工第三代，因父親早逝，全靠母親兼職多份工作養家，但他年少輕狂，在高中畢業前，曾有過一段叛逆歲月，後來幡然醒悟，為能減輕家中負擔，以警專的公費生為目標，開始發奮苦讀，最終以備取生錄取交通管理科，86年警專畢業時，除順利通過國家三等警察特考外，還以總成績第二名分發到台北市交通警察大隊，從最基層警員開始做起。

王得志經過4年基層交通警察勤務歷練，在90年考取警大交通學系二技班並順利於2年後畢業，後來在金門籍女友洪麗馨鼓勵下，在93年從新北三重分局請調到金門縣警察局服務，隔年首開警大二技生錄取該校交通管理研究所先例，96年順利取得管理學碩士學位，也正式成為金門女婿。

王得志一路從巡官、警務員、督察員、分駐所所長，儘管長年外勤工作與家庭間奔波，但他仍利用勤餘時間進修，在100年考取警研所警察法學組博士班，當時廉政署在公開甄選肅貪廉政官，他通過層層考核與筆(面)試關卡，成為首批廉政官，自此展開偵辦貪瀆犯罪的專責司法警察官職涯。

近4年的廉政官生涯中，王得志曾主導偵破重大甲類的公務員集體貪污案件，成為在法務行政機關少數獲一次記一大功殊榮的廉政官，但也因無暇顧及學業，曾有興起放棄博士學位之念頭。好在當時的直屬長官很支持他，力薦他擔任金門縣警察局首任政風室主任，他在103年再度舉家遷回金門，並在110年輪調到消防局迄今。

耗時11年完成博士學程，終在去年取得警大法學博士學位，今年獲蔡英文總統親自撥穗及頒贈畢業證書，且順利應聘為警大助理教授；對於是否轉任教職，王得志表示，他經過天人交戰的深思，有感「得之於人者太多，出之於己者太少」，決定春風化雨重啟人生下半場。