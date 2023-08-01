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高雄氣爆滿9周年 陳其邁凌晨獻花追思：面對挫折 堅定爬起

聯合報／ 記者徐如宜卜敏正／高雄即時報導
高雄氣爆今滿9周年，市長陳其邁今凌晨前往「八一氣爆公園」追思獻花。圖／翻攝陳其邁臉書
高雄氣爆今滿9周年，市長陳其邁今凌晨前往「八一氣爆公園」追思獻花。圖／翻攝陳其邁臉書

高雄氣爆今天滿9周年，市長陳其邁今天凌晨前往「八一氣爆公園」追思獻花，陳其邁在臉書貼文表示，帶著一束鮮花、一盞燭光、一點心意，與罹難者家屬及傷者共度。努力癒合的傷痕不曾被遺忘，面對挫折，堅定爬起，就是屬於高雄的精神。

陳其邁追思氣爆9周年臉書全文：

過去這三年來，深深感謝市民朋友與挺立在市政最前線的工作夥伴，齊心照看著城市，不曾畏懼退縮，彼此互助勇敢前行。疫後，我們更不會鬆懈，時刻不忘初衷，想望高雄馳騁百年浪頭。

我們心愛的高雄，正在蛻變，淨零轉型是城市的挑戰也是機會，為下一代、下下一代帶來更好的生活是我們共同的信念。以位在後勁五輕舊址的楠梓產業園區為中心，縱橫串連橋科、仁武、到亞灣，構築半導體科技S廊帶，全力扭轉石化重工業印記。

交通建設一步一步落實，捷運興建、輕軌成圓，疫後迎接國際郵輪進港、演唱會經濟帶來大批觀光人潮。挺青年、扶長幼、護弱勢，一筆筆勾勒宜居城市藍圖，許多人稱讚，說高雄變得不一樣，變得更美、更漂亮，生活在高雄很幸福。

今晚，如同往昔的此時此刻，帶著一束鮮花、一盞燭光、一點心意，與罹難者家屬及傷者共度。努力癒合的傷痕不曾被遺忘，面對挫折，堅定爬起，就是屬於高雄的精神。感謝24小時運作的市府管線安全辦公室基層同仁，感謝全體警消、醫護，感謝每一位為高雄城市安全與健康，堅守崗位的夥伴。

暗夜過去，終將迎向希望的燦爛天光。與所有的高雄人作伙，為我們心愛的高雄，繼續努力打拚。

高雄氣爆今滿9周年，市長陳其邁今凌晨前往「八一氣爆公園」追思獻花。圖／翻攝陳其邁臉書
高雄氣爆今滿9周年，市長陳其邁今凌晨前往「八一氣爆公園」追思獻花。圖／翻攝陳其邁臉書

陳其邁 氣爆 半導體

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