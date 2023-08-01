高雄庄頭藝穗節8月開跑 36檔廳堂等級演出搬到庄頭

「2923庄頭藝穗節」8月5日由南台灣交響樂團《絕對經典-老歌旋律》、永興樂皮影戲劇團《濟公傳奇》，與錦飛鳳傀儡戲劇團《臺灣傀儡嘉年華》揭開序幕。高雄市文化局表示，36檔精彩節目將接續上山、下海、入庄，走入高雄25個行政區，將廳堂等級演出搬到庄頭。

高雄市文化局長王文翠表示，「庄頭藝穗節」從2011年啟動，每年都邀請國內傑出的表演藝術團隊，將廳堂級節目送到大高雄庄頭巡演，讓非市區民眾能免除舟車勞頓，在最近的公園、學校、廟埕，就能欣賞精彩的表演。今年庄頭藝穗節節目也特別規畫人聲合唱類團隊演出，讓民眾能欣賞不同類型表演節目，體驗不同的表演藝術內涵。

「2023庄頭藝穗節」將從8月5日起到10月29日的周六、日晚上，集結各種觀眾最喜愛的表演類型與優秀演藝團隊，包含「庄頭歌仔戲」、「庄頭音樂會」、「庄頭戲劇」與「庄頭偶戲」四種類型，在大高雄25個行政區啟動接連近3個月、36場的表演藝術大匯演。

最受民眾喜愛的「庄頭歌仔戲」今年將推出12場優質好戲，有明華園天字戲劇團《藏乾傳》、春美歌劇團《再世情緣》、明華園日字戲劇團《八仙傳奇》、尚和歌仔戲劇團《千波弄與田薩曲》、勝秋戲劇團《封神無雙》、秀琴歌劇團《包公審梅花》等精彩劇目。

「庄頭親子劇」邀請有口皆碑的奇巧劇團、豆子劇團、蘋果劇團、唱歌集音樂劇場，帶來《劍俠秦少游》、《傻豆騎士2》、《愛道歉的小狐狸》、《魔神候補生-親子音樂劇》等適合全家共賞的精彩好戲，戲劇中融合東西方、傳統與現代，也結合現實與魔幻。今年也特別邀請到風神寶寶兒童劇團帶來讓孩子快樂欣賞的歌仔戲《風神寶寶之火燄山》，讓台語文和傳統戲曲透過藝文聆賞向下扎根。

「庄頭音樂會」由薪傳打擊樂團、新古典室內樂團、南台灣交響樂團、高雄市管樂團與唱歌集音樂劇場，帶來音樂劇、交響樂與打擊樂等不同風格的節目。

「庄頭偶戲」由永興樂皮影劇《濟公傳奇》、錦飛鳳傀儡戲劇團《臺灣傀儡嘉年華》、天宏園掌中劇團《西遊記-弼馬溫》、新世界掌中劇團《南俠風雲〜登峰之戰》及金鷹閣電視木偶劇團《大話西遊－鬧天宮》，推出7場轟動武林、驚動萬教的精彩好戲。庄頭藝穗節最新節目及場次訊息，可上高雄市政府文化局官網查詢。