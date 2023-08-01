北高雄籃球基地 11日開放

全台最大座薄殼式風雨球場，北高雄青少年籃球基地昨在明華國中落成，為現代化半戶外式球場，場內共有4座籃球場，不僅可提供北高雄都會區青少年夜間打籃球，上班族下班後有增加一處活動、運動場所，照明電力採使用者付費，預定本月11日開放。

這座全台最大座薄殼式風雨球場為建築師葉世宗巧思設計，採輕質混凝土複合材料，新建球場結合在地意象及校內特色，建築配置與造型呼應空間型態，同時融合都市地景與彰顯學校特質，展現建築空間美學，也為北高都會區提供優質活動空間。

陳其邁昨一身輕裝上場小試身手，與籃球隊員PK上籃，他稱讚籃球基地提供北高雄都會區更完善運動空間，鼓勵民眾走出戶外多運動。也感謝明華國中師生配合，讓學校、社區連結，球場白天為教學設施，晚上或假日提供社區居民作為運動處所。

高雄市政教育局表示，明華國中北高雄青少年籃球基地8月11日啟用，開放時間上課日的平日為下午5時到晚上9時30分，寒、暑假平日是下午1時到晚上9時30分，假日都是上午8時到晚9時30分，照明電力為使用者付費。