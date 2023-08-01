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活化岡山樂群村 民代籲中央加把勁

聯合報／ 記者徐如宜古和純卜敏正／高雄報導
岡山樂群村部分眷舍老舊、荒廢，地方呼籲公部門加速修繕、活化運用。記者古和純／攝影
岡山樂群村部分眷舍老舊、荒廢，地方呼籲公部門加速修繕、活化運用。記者古和純／攝影

高雄岡山樂群村35棟眷舍部分曾登錄古蹟、歷史建築，另有9棟未取得文資身分，地方議員反映登錄古蹟後地方難施力，呼籲「中央加把勁」、多聽地方聲音、加速活化；市文化局表示，獨棟作業難顧及全村景觀，日前向文化部申請文資類別轉換為「聚落建築群」通過，可加速聚落全區發展，近期公告，這是高雄登錄第一處聚落建築群。

高市文化局表示，樂群村登錄為「聚落建築群」，依文資法須完成「保存暨再發展計畫」，依該計畫將做眷舍調查、分級分區規範與檢討，並對聚落全區未來發展定位、環境設施整備、修復原則等進行規畫建議，日後眷舍聚落整體修繕規畫將更全面。

「文化部和文化局應多與地方溝通！」岡山眷村文化協會常務理事張允慧表示，樂群村35棟眷舍原僅26棟具古蹟、歷史建築文資身分，全數納入聚落建築群後，規畫更有空間，但地方希望活化速度加快，協會則更在意樂群村能否進行脈絡式保存，而非只是斷代式保存。

岡山區議員陸淑美說，樂群眷舍極具文化價值，但登錄古蹟後地方難施力，多處眷舍老舊、殘破、荒廢，地方十分不捨，中央真的應該加快腳步，除加速整修、恢復原貌，更要活化運用帶動發展，最好能成為遊客到岡山、訪高雄必遊景點。

民進黨籍立委邱志偉表示，文化局提出以村落保存為核心，登錄為聚落建築群時，他請文化部全力協助，並爭取樂群村聚落建築群保存及再發展計畫經費600萬元，為加速眷村活化，日前還爭取文化部補助2400萬修繕樂群村4號，預計明年完工。

國民黨立委參選人曹桓榮說，眷村文化保存困境除人力、專業人才不足，保存工作上還有專業與管理權平衡困境，可依據法律相當薄弱，彰顯發展條例專法應盡速通過，方有助眷村文化保存。

樂群村日治時是海軍航空隊軍官宿舍群，具有獨棟獨院、獨立進出門戶設計，從日治到國民政府時期都是空軍將官住宿使用，是岡山重要文化景點。

歷史建築 岡山 文化局

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