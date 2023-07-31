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擱淺鳳鼻頭港1貨櫃今移除 3沉海貨櫃明續吊

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
1只擱淺鳳鼻頭港防波堤的貨櫃因有危害航安之虞，今已順利吊離。圖／高雄港務分公司提供
1只擱淺鳳鼻頭港防波堤的貨櫃因有危害航安之虞，今已順利吊離。圖／高雄港務分公司提供

帛琉籍貨櫃船天使輪21日在高雄港外海沉沒，昨傳鳳鼻頭漁港1只擱淺貨櫃與3只疑似沉沒貨櫃恐影響航安，今港務公司派員吊掛該只擱淺貨櫃，但3只沉沒貨櫃因受限今日海象及沉陷深度限制，明將再調派適當機具儘速吊離。

港務公司表示，天使輪漂流貨櫃截至今天下午4時，已吊離鳳鼻頭港防波堤外1只擱淺貨櫃。而昨日以多音束側掃聲納搜尋吃水10公尺內海域尋獲到的3只沉沒貨櫃，因海象不佳無法移除，明將調派合適機具再次吊掛。

另外，港務公司昨已完成鳳鼻頭漁港及航道沿岸搜尋其他沉沒貨櫃，今持續協請高雄科技大學測量船在高雄港一港口周遭海域以聲納搜尋，並未發現有沉沒貨櫃有妨礙航道安全之虞。

今港務公司及海洋局13處岸際觀測站持續巡察海面油汙，加上海保署監控永新至柴山、旗津一帶及小琉球周邊岸際巡察，以及派遣5艘海巡艦艇進行海域巡察，皆未發現油汙。

但沉船處今仍傳出1起零星帶狀油花事件，海保署派麥寮海洋號、海事工程公司2船、中油5船及高港勤3船舶趕往，在沉船周邊海域及零星帶狀油花漂流路徑，進行攔油索、吸油棉布設等油汙清除作業。

至於沉船油艙堵漏部分，海事工程公司今派潛水員下水檢視，循船艉人孔往船艙發現一處8吋管破損，已完成封堵。海事工程公司明將續派潛水人員巡查機艙內部可能滲油點進行預防性封堵，確認船體沒有洩漏點後，才能著手進行殘油抽除作業。

而已成形的卡努颱風預測路徑仍有變數，恐增加天使輪後續處理事件困難度。交通部次長祁文中對此已要求各單位把握今明兩天，趕工處理船隻堵漏及吊離妨礙航行沉沒貨櫃作業。

交通部次長祁文中今持續坐鎮應變中心，督導天使輪後續處置工作進度。圖／高雄港務分公司提供
交通部次長祁文中今持續坐鎮應變中心，督導天使輪後續處置工作進度。圖／高雄港務分公司提供

高雄港 海象 卡努颱風

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