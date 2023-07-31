杜蘇芮颱風屏東農損6600多萬 香蕉、木瓜倒伏最嚴重
杜蘇芮颱風強風豪雨影響，屏東縣府農業處統計至31日下午4點，農損初估6600多萬元，主要以香蕉、木瓜最嚴重。香蕉損害面積888.25公頃，損失約5690萬1千元，其次是木瓜，損害面積78.80公頃，損失金額319萬4千元。
香蕉損害面積高達888.25公頃，香蕉倒伏，以新埤鄉為大宗195公頃為主。香蕉損害嚴重，是否影響後續價格波動？香蕉研究所長邱祝櫻說，杜蘇芮颱風除部分空曠及風路通過區域造成嚴重損害，並未造成全面受損情況，大部分蕉農有提前立支柱、綁繩及排水措施，明顯減少損害。
邱祝櫻說，產地青蕉Ａ蕉價格每公斤20至24元，B蕉每公斤10元至12元，價格算平穩，後續是否有大幅度波動，要再觀察有無其他條件影響，像是颱風、天氣變化是否有連續豪大雨等。
農業處統計，農損除香蕉、木瓜倒伏外，還有西瓜水傷、竹筍倒伏、胡瓜折枝，葉面枯黃折破損、苦瓜、絲瓜落果、水傷，檸檬落果、番石榴落果、倒伏等情況。
農業處長鄭永裕表示，依「農業天然災害救助辦法」，災損統計將於天然災害發生後7日內提報，確保災損統計準確，除縣府已連絡公所人員加強巡查，倘位於偏遠地區信號較弱或較不熟悉手機操作的農民，可於田區先行拍照後註明日期，並於上班時間通報各公所農業單位，以利加速災害救助事宜。
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