建立人本交通溝通平台 陳其邁：8月邀集學生代表參與道安討論

高雄市長陳其邁今主持道安會報，對於7月22日由高中生發起的行人路權大遊行，陳其邁指示，8月起邀請學生代表參與道安會報討論，與學子建立人本交通溝通平台，共創多元對話管道以期改善行人交通環境。

高市交通局交通事故統計分析統計，今年上半年車禍死亡人數80人，較去年同期減少21人，行人車禍死亡人數5人，較去年同期減少3人，多數重點指標均呈現下降趨勢。

工務局道工處針對事故防制專案報告指出，透過人行道加寬、整平、路口街角擴大等方式改善左營區左營大路、華夏路及三民區正義路等路段，今年度已向中央申請逾7億元經費，用以改善人行道提升通行環境。

陳其邁表示，7月22日的行人路權大遊行，學生團體訴求人本道路規畫、駕照制度及執法等交通安全議題，市府全力支持，8月起邀請學生代表參與道安會報討論，讓青年學子與市府能建立人本交通溝通平台，一同朝改善行人交通環境目標邁進。