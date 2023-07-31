快訊

李玟告別式／親姊崩潰哭喊「那衰人害死我妹」 直播流出掀熱議

成都世大運／「銀」不停 邱義睿敗給韓將無緣首金

台股上下震盪382點！外資賣超88億元 大砍這檔AI概念股

建立人本交通溝通平台 陳其邁：8月邀集學生代表參與道安討論

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今在道安會報中指示，8月起將邀請學生代表參與道安會報討論，讓學子與市府建立人本交通溝通平台，朝改善行人交通環境目標邁進。圖／高市交通局提供
高雄市長陳其邁今在道安會報中指示，8月起將邀請學生代表參與道安會報討論，讓學子與市府建立人本交通溝通平台，朝改善行人交通環境目標邁進。圖／高市交通局提供

高雄市長陳其邁今主持道安會報，對於7月22日由高中生發起的行人路權大遊行，陳其邁指示，8月起邀請學生代表參與道安會報討論，與學子建立人本交通溝通平台，共創多元對話管道以期改善行人交通環境。

高市交通局交通事故統計分析統計，今年上半年車禍死亡人數80人，較去年同期減少21人，行人車禍死亡人數5人，較去年同期減少3人，多數重點指標均呈現下降趨勢。

工務局道工處針對事故防制專案報告指出，透過人行道加寬、整平、路口街角擴大等方式改善左營區左營大路、華夏路及三民區正義路等路段，今年度已向中央申請逾7億元經費，用以改善人行道提升通行環境。

陳其邁表示，7月22日的行人路權大遊行，學生團體訴求人本道路規畫、駕照制度及執法等交通安全議題，市府全力支持，8月起邀請學生代表參與道安會報討論，讓青年學子與市府能建立人本交通溝通平台，一同朝改善行人交通環境目標邁進。

人行道 陳其邁 路權

延伸閱讀

賴清德出席臨海50論壇 期許扶植隱型冠軍成護國群山

警察怨颱風夜執勤卻無加班費 陳其邁：應該要算加班

北高雄青少年籃球基地落成 全台最大座薄殼式風雨球場

影／凹子底鱷魚虛驚 陳其邁：自編自導自演惡作劇 非常要不得

相關新聞

曲讚高雄 羅大佑新歌《愛河人間》無償授權高市府行銷

資深音樂人羅大佑長住高雄1個月，創作新曲《愛河人間》無償授權高市府做城市行銷。歌詞除描寫西子灣、旗津等景點，並將自己求學...

杜蘇芮颱風屏東農損6600多萬 香蕉、木瓜倒伏最嚴重

杜蘇芮颱風強風豪雨影響，屏東縣府農業處統計至31日下午4點，農損初估6600多萬元，主要以香蕉、木瓜最嚴重。香蕉損害面積...

建立人本交通溝通平台 陳其邁：8月邀集學生代表參與道安討論

高雄市長陳其邁今主持道安會報，對於7月22日由高中生發起的行人路權大遊行，陳其邁指示，8月起邀請學生代表參與道安會報討論...

來屏東玩 補助住宿1千元、還有機會抽到大獎

一起來屏東玩！屏東縣府8月1日起推出「樂遊屏東宿省千元」旅遊補助，自由行旅客8月1日起到12月31日止（此優惠周五、周六...

杜蘇芮災情慘！澎湖海淡廠取水口異常、船筏沉沒、養殖場受損

杜蘇芮颱風造成澎湖各地災情不斷，馬公海淡廠取水口異常，影響供水，外垵漁港所艘船筏沉沒，二崁天和養殖場受損嚴重。澎湖縣長陳...

杜蘇芮重創澎湖海淡廠取水管 水公司請海事人員潛水查狀況

杜蘇芮這次來襲，挾帶的豐沛雨量讓澎湖3座水庫灌飽飽，卻也破壞自來水公司海水淡化廠海底取水管，導致供水缺口一度達3000噸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦