澎湖七美𩵺鯉灣珊瑚海休憩區 獲國家卓越建設獎

觀光局澎湖國家風景區管理處推動的澎湖七美「𩵺鯉灣珊瑚海休憩區工程」，在全國各縣市的競逐中，脫穎而出，獲得「2023國家卓越建設獎」之最佳環境文化類金質獎肯定。

澎湖國家風景區管理處發布新聞指出，澎湖七美𩵺鯉灣遊憩區，坐擁美麗弦月形的天然小灣澳、布滿沙質細緻的珊瑚屑沙灘、千嬌百媚珊瑚及斑斕的熱帶魚群、壯麗放射狀柱狀玄武岩地形景觀，今年以「𩵺鯉灣珊瑚海休憩區工程」參加素有台灣建築奧斯卡獎之稱的「國家卓越建設獎」，榮獲國家卓越建設獎之最佳環境文化類金質獎。

澎管處為營造友善旅遊環境，自民國110年度起持續推動「觀光前瞻計畫」國際魅力旅遊據點—營造澎湖黃金海岸旅遊線計畫，看好𩵺鯉灣遊憩區具備海島浮潛、觀星、露營等度假樂園潛力，與豐富多元的天然資環境，打造七美旅遊意象的新地標、新亮點。

澎管處長許宗民表示，「七美嶼」為澎湖群島最南方的島嶼，古稱「大嶼」或稱「南嶼」，擁天成美景於一身，得天獨厚的自然景致，以及蘊蓄深厚的人文風華，是澎湖島內一處極具國際觀光度假島嶼。