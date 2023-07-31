船東對海污置之不理 天使輪沉沒再罰60萬元

帛琉籍貨櫃輪「天使輪」21日沉沒，亞塞拜然船東未防堵油污，海保署今天開出第2張罰單，裁罰新台幣60萬元，並給予2天改善期，8月2日如未改善將按次處罰。

海保署副署長宋欣真告訴中央社記者，根據今天稽查結果，船東未提出海污應變計畫，更沒有採取任何防污措施。船東目前未透過船務代理公司、律師等相關人員溝通、傳達海污整治、後續船隻處理等，這次裁罰也會送達代理人，將持續確認船東作為。

海保署透過新聞稿表示，今天清晨以遙控無人機（UAV）從空中監測發現沉船處南方仍有油污，麥寮海洋號、中油、港勤及海歷公司等11艘船隻、63名船員隨即出動，帶著應變資材海上清污，已清除航程超過200浬，清除效果良好。另外搭配潛水團隊下水堵漏，希望加快速度，在今天完成外溢油污清除工作。

海保署指出，海巡署也同步於岸際監控永安至小琉球海域，搭配熱顯像儀機動車於柴山岸際監測；海上則出動6艘海巡艇協助巡視近岸海域，皆未發現油污。

除積極防堵油污外，海委會再次開出罰單，2度對船東開罰，今天開出60萬元罰單。海委會說明，26日首度依違反海洋污染防治法，裁處船東30萬元、限制重要船員離境等行政處分；29日依行政程序法第76條規定向代理人（香港商伍航亞洲有限公司台灣分公司）進行送達。

另外，28日再依海污法第33條第2項規定，要求船舶所有人在30日前採取必要措施防污。但根據今天海委會稽查結果顯示，船東未採取措施，海保署今天進行第2次裁處，罰鍰加倍至60萬元，如8月2日仍未改善將按次處罰，不容污染者逃避責任。

海保署署長黃向文表示，台塑公司、中油公司、港務公司等單位，同心協力投入油污清除，各部會已動員所有能量，有效除污持續監控，民眾如果有發現油污染情形，請立即撥打海保署海洋污染通報專線07-3380196及海巡署專線118通報。