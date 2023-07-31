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高市本土登革熱增1例 壽山步道成高風險熱區

中央社／ 高雄31日電

高市今天公布新增本土登革熱確診個案1例，累計已有31例。此外，市府已將壽山登山步道列為登革熱高風險熱區，自管處呼籲民眾勿私自攜帶茶具、茶杯、水桶等容器上山，否則將沒收。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，高雄市今天新增本土登革熱確診個案1例，個案為居住三民區20多歲男性，23日陸續出現症狀，30日就醫後，經醫師採血檢驗NS1快篩陽性並通報，實驗室綜合檢驗結果陽性，目前住院隔離中。

經過疫調，個案平時活動地以住家及工作地為主，14日及16日分別有台南市歸仁區及北區活動史，同住者5人目前無疑似症狀。高雄市防疫團隊已規劃個案住家周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作。

此外，市府日前已將壽山登山步道列為登革熱高風險熱區，並沿線路段設置登革熱警戒旗，提醒民眾注意防蚊，並於登山口各休息點提供防蚊液供民眾使用。

國家自然公園管理處今天發布新聞稿表示，配合市府登革熱防制，全面清理園區環境及積水容器，並協助衛生局進行生物防治噴灑滅孑孓；也再次呼籲民眾勿私自攜帶茶具、茶杯、水桶等容器上山，如經查獲將沒收處理。

國家自然公園管理處提醒民眾除落實「巡、倒、清、刷」環境整理，避免病媒蚊孳生外，也應注意自身防蚊措施，登山時應身著淺色系的薄長袖衣褲，攜帶防蚊掛片及噴灑防蚊液，以避免被病媒蚊叮咬。

登革熱 防蚊 衛生局

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