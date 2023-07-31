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曲讚高雄 羅大佑新歌《愛河人間》無償授權高市府行銷

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
歌手羅大佑在遊輪上凝視大港，回憶年少時在高雄生活的點滴。圖／高市觀光局提供
歌手羅大佑在遊輪上凝視大港，回憶年少時在高雄生活的點滴。圖／高市觀光局提供

資深音樂人羅大佑長住高雄1個月，創作新曲《愛河人間》無償授權高市府做城市行銷。歌詞除描寫西子灣、旗津等景點，並將自己求學時期途經愛河的年少情懷與經歷融入歌曲意境，再創膾炙人口新曲。高市觀光局表示，《愛河人間》現已置入高雄旅遊網，並以專頁介紹歌詞景點，希望藉由「羅大佑帶路遊高雄 」，吸引更多民眾造訪港都。

羅大佑指出，在初二到高中共4年半的歲月，每天上下學都騎腳踏車經過愛河最少2次；愛河陪伴他度過青澀的少年時光，同時也是他音樂啟蒙時期，對愛河有著深刻的情感投射，並將這份情感寫進了《愛河人間》這首歌中。

羅大佑為創作《愛河人間》，特地長住高雄1個月，期間除在駁二藝術特區、母校高雄中學、「愛河人間號」遊港輪 ，以及市立歷史博物館舉辦4場《回到愛河前——光陰的沙龍》系列演唱講座，更以自己年輕時在高雄生活的種種與歌迷分享創作靈感。

高市觀光局長高閔琳表示，《愛河人間》旋律輕快，讓人不自覺跟著哼唱，歌詞帶出西子灣、旗津、大港橋、堀江市場、玫瑰聖母教堂、大溝頂、夢時代、月世界和澄清湖等高雄知名景點，絕對是行銷高雄的最佳歌曲。

觀光局表示，《愛河人間》已置入高雄旅遊網，並以專頁介紹歌詞景點，在高鐵左營站、台鐵高雄車站、高雄小港國際機場等旅服中心，也可免費索取羅大佑限量《愛河人間》明信片，期望透過羅大佑的歌聲魅力，吸引海內外遊客一同發掘高雄之美。

限量《愛河人間》明信片可於高鐵左營站、台鐵高雄車站、高雄小港國際機場服務中心免費索取。圖／高市觀光局提供
限量《愛河人間》明信片可於高鐵左營站、台鐵高雄車站、高雄小港國際機場服務中心免費索取。圖／高市觀光局提供
羅大佑在高雄歷史博物館前舉辦座談，與歌迷分享對高雄的情感點滴。圖／高市觀光局提供
羅大佑在高雄歷史博物館前舉辦座談，與歌迷分享對高雄的情感點滴。圖／高市觀光局提供
高市觀光局長高閔琳致贈禮盒感謝羅大佑，創作《愛河人間》描寫高雄之美。圖／高市觀光局提供
高市觀光局長高閔琳致贈禮盒感謝羅大佑，創作《愛河人間》描寫高雄之美。圖／高市觀光局提供

愛河 觀光局

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