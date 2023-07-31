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來屏東玩 補助住宿1千元、還有機會抽到大獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
一起來屏東玩！屏東縣府8月1日起推出「樂遊屏東宿省千元」旅遊補助，入住屏東縣合作旅宿業，即可享有每房每晚1000元住宿優惠，屏東暑期限定的潮州夏日狂歡祭活動。圖／屏東縣府提供
一起來屏東玩！屏東縣府8月1日起推出「樂遊屏東宿省千元」旅遊補助，入住屏東縣合作旅宿業，即可享有每房每晚1000元住宿優惠，屏東暑期限定的潮州夏日狂歡祭活動。圖／屏東縣府提供

一起來屏東玩！屏東縣府8月1日起推出「樂遊屏東宿省千元」旅遊補助，自由行旅客8月1日起到12月31日止（此優惠周五、周六及連續假日（含前一天）不適用）在活動期間至活動官網(https://ipt.pthg.gov.tw)登錄，實際入住屏東縣合作旅宿業，即可享有每房每晚政府補助新台幣500元，業者再加碼500元，共1000元住宿優惠。

大家出遊省荷包，屏東縣政府邀請縣內旅宿業者合作，推出你五百、我五百，大家齊力邀請遊客樂遊屏東，希望藉由「樂遊屏東宿省千元」方案，首選屏東遊玩，體驗不一樣的屏東。

交旅處指出，「樂遊屏東宿省千元」有雙重活動優惠。第一重優惠住宿省千元，活動期間入住合作店家可享有最高1000元的住宿優惠，活動經費用完為止。第二重優惠在活動期間，至「樂遊屏東宿省千元」活動官網登錄成功並加入「屏東GO購」(https://pingtunggogo.com.tw/)成為會員，就有機會參加抽獎，獎品有GOGORO電動機車、知名品牌家電與知名量販店禮券等大獎。

交旅處表示，下半年的屏東很熱鬧，潮州112年7月14日起至8月27日有親子最喜愛的「2023屏東夏日狂歡祭」、在恆春半島有08月19日起至11月19日以日本船貓文化為主題的「SHIP’CAT屏東展」等，多一度的屏東，暖心歡迎你來玩。

屏東縣政府 住宿 親子

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