加速活化 高雄首例岡山樂群村變聚落建築群

岡山樂群村有35棟眷舍，因各棟文資身份不同不易修復。經立委邱志偉協調，文化部同意樂群村文資類別轉為聚落建築群，成為高雄首例，另也爭取到600萬元經費，加速眷村活化。

樂群村是日本海軍航空隊高級宿舍，民國99年指定登錄16棟古蹟、10棟歷史建築，其他還待文資身分認定。邱志偉今天透過新聞稿表示，因文資身份不同修復程序繁瑣，經協調後文化部同意樂群村以村落保存概念，而非個別建物保存型態，將文資類別轉換為聚落建築群，成為高雄登錄的第一處聚落建築群。

高雄市政府文化局指出，樂群村的文資類別確定後，依文化資產保存法規定，先需進行保存及再發展計畫，將針對樂群村區塊規劃、公共設施、道路及管線配置等多方蒐集意見，展開相關規劃及地方溝通，以利未來修復工程順利推動。

邱志偉指出，古蹟與歷史建築修復，各有不同法規規範，且經費規模龐大，個別建物修復很難將樂群村視為完整街廓；文化局提出以「村落保存」為核心，登錄為聚落建築群同步廢止原文資類別，此構想獲得文資委員認同。

邱志偉說，樂群村4號在爭取到文化部補助新台幣2400萬經費後現正進行修復工程。樂群村4號因緊鄰空軍官校校長宿舍，過去長期做為招待所使用，且位於樂群村入口處，區位良好；修復工程預計明年完成，將會是樂群村指標建築。

邱志偉說，樂群村在日治時代就是海軍航空隊軍官的宿舍群，具有獨棟獨院、獨立進出門戶設計，從日治時代到國民政府時期都供空軍將官住宿。相較岡山區的「醒村」為2層樓空軍宿舍，樂群村保有綠意及獨門大院設計，且緊鄰岡山鬧區，未來將是岡山重要文化景點之一。