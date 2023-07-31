屏東縣里港志工媽媽站出來 成立社區關懷據點顧長輩

疫情解封，各地社區關懷據點漸漸活絡，屏東縣里港鄉14個村，有12村成立關懷據點，里港鄉磚仔地社區據點，由一群熱心志工媽媽組成，大家一個揪一個，平日帶動長輩做勞作、打鼓等，62歲志工媽媽李秀琴從事美容美髮，她說，如今有能力回饋照顧長輩。

里港鄉磚仔地社區發展協會在里港鄉載興村，據點由一群熱心志工媽媽組成，據點開辦前就組志工隊，且自主在晚間時在活動中心集合練習、備課，藉由扎實健康促進課程提升長輩肌耐力。

磚仔地社區社區的志工媽媽62歲李秀琴從事美容美髮，她說，年輕長輩都給她做頭髮，如今有能力要回饋照顧。志工媽媽約40多名，大家一個揪一個，只要有人登高一呼，立馬來幫忙，據點課程豐富，一周三天，也有共餐，帶領長輩打鼓、做道具、勞作。磚仔地社區據點84歲阿公林新興，今苦練當表演曲目擔任合奏指揮，能展現學習成果，更能與現場嘉賓同樂。

屏東縣府社會處指出，里港鄉14個村，有12個村落有關懷據點，僅剩春林村、永春村沒有據點。縣長周春米今到里港鄉土庫社區、磚仔地社區，為據點揭牌，這兩處據點都是在去年疫情期間下成立。

土庫社區發展協會由村長兼理事長方清民帶領，去年9月開辦80歲阿嬤張惠美說，在土庫社區發展協會未成立據點前都要去隔壁村莊參加據點，拄拐杖行動不便，但自從土庫據點成立後，能就近參加，每周都很期待課程。