MeToo案頻傳 高市女議員推公益防身術對付鹹豬手

國內近期#MeToo事件掀起風暴，高市議員鄭孟洳為此攜手高雄市綜合格鬥協會發起「做自己身體的主人–公益防身術」計畫，首場今早在議會開辦，議長康裕成帶頭學習，她表示，學防身術是不得已，但學起來不只防身，當運動也不錯，議會關切性騷問題，除已成立騷擾防治小組，接續會訂定相關性平辦法，對象擴及議員、議員助理及議會工作同仁，保護大家。

公益防身術計畫今早先針對高市議會工作人員開辦，包括議員林智鴻、張漢忠、李雨庭、湯詠瑜都到場響應，議長康裕成帶頭學習，如何應用攻擊歹徒下盤及過肩摔等方式自我防護，她戴起拳擊手套練拳，卯勁攻擊，更不時揮動「無影腳」朝教練重要部位猛攻，十分剽悍。

鄭孟洳說，國內最近有很多me too案例，男或女，尤其民代及助理都常遇到類似狀況，她就曾碰過摟肩或醉酒民眾「勾勾纏」情形，因此希望注意「身體自主權」，面對他人侵犯或騷擾時透過基礎的防身技巧，可以應對。公益防身術另四場會在道館舉行，全數免費，民眾可以多加學習。

議長康裕成表示，要防止他人對自己的身體安全不利，應多學習防身術，除了防身，當作運動也不錯。針對近期大家關切的#MeToo事件，高市已有議員提案，上會期已通過多元融合小組或性平小組，也成立性騷擾防治小組，接續會訂定相關的性平辦法，處理議員、議員助理及議會工作人員彼此間的性騷擾相關案子，相關的規定已在擬定中。