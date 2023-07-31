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#MeToo案頻傳 高市女議員推公益防身術對付鹹豬手

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
國內近期#MeToo事件掀起風暴，高市議員鄭孟洳為此攜手高雄市綜合格鬥協會發起「做自己身體的主人–公益防身術」計畫。記者王昭月／攝影
國內近期#MeToo事件掀起風暴，高市議員鄭孟洳為此攜手高雄市綜合格鬥協會發起「做自己身體的主人–公益防身術」計畫。記者王昭月／攝影

國內近期#MeToo事件掀起風暴，高市議員鄭孟洳為此攜手高雄市綜合格鬥協會發起「做自己身體的主人–公益防身術」計畫，首場今早在議會開辦，議長康裕成帶頭學習，她表示，學防身術是不得已，但學起來不只防身，當運動也不錯，議會關切性騷問題，除已成立騷擾防治小組，接續會訂定相關性平辦法，對象擴及議員、議員助理及議會工作同仁，保護大家。

公益防身術計畫今早先針對高市議會工作人員開辦，包括議員林智鴻、張漢忠、李雨庭、湯詠瑜都到場響應，議長康裕成帶頭學習，如何應用攻擊歹徒下盤及過肩摔等方式自我防護，她戴起拳擊手套練拳，卯勁攻擊，更不時揮動「無影腳」朝教練重要部位猛攻，十分剽悍。

鄭孟洳說，國內最近有很多me too案例，男或女，尤其民代及助理都常遇到類似狀況，她就曾碰過摟肩或醉酒民眾「勾勾纏」情形，因此希望注意「身體自主權」，面對他人侵犯或騷擾時透過基礎的防身技巧，可以應對。公益防身術另四場會在道館舉行，全數免費，民眾可以多加學習。

議長康裕成表示，要防止他人對自己的身體安全不利，應多學習防身術，除了防身，當作運動也不錯。針對近期大家關切的#MeToo事件，高市已有議員提案，上會期已通過多元融合小組或性平小組，也成立性騷擾防治小組，接續會訂定相關的性平辦法，處理議員、議員助理及議會工作人員彼此間的性騷擾相關案子，相關的規定已在擬定中。

教練洪啟修表示，綜合格鬥防身術包含拳腳、過肩摔及地板控制，內容包含多種攻擊術，也針對女性設計適合的防身動作。民眾萬一碰上侵犯或騷擾，練就這套防身術可朝歹徒眼睛，喉嚨及下盤重要部位反攻擊，這幾處都是立刻可以造成歹勢最大傷害的部位，藉以自保。

對付歹鹹豬手，高市議長康裕成（左）帶頭學習綜合格鬥式防身術，一舉將扮「歹徒」的教練過肩摔。記者王昭月／攝影
對付歹鹹豬手，高市議長康裕成（左）帶頭學習綜合格鬥式防身術，一舉將扮「歹徒」的教練過肩摔。記者王昭月／攝影
國內近期#MeToo事件掀起風暴，高市議員鄭孟洳為此攜手高雄市綜合格鬥協會發起「做自己身體的主人–公益防身術」計畫。記者王昭月／攝影
國內近期#MeToo事件掀起風暴，高市議員鄭孟洳為此攜手高雄市綜合格鬥協會發起「做自己身體的主人–公益防身術」計畫。記者王昭月／攝影

康裕成 性騷擾 MeToo

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