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北高雄青少年籃球基地落成 全台最大座薄殼式風雨球場

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「北高雄青少年籃球基地」是全台最大座薄殼式風雨球場。記者徐如宜／攝影
「北高雄青少年籃球基地」是全台最大座薄殼式風雨球場。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁今天在明華國中主持「北高雄青少年籃球基地」落成儀式，是全台最大座薄殼式風雨球場，有四面籃球場，8月11日開放。學期平日開放時間為下午5點半到晚上9點半，假日為上午8點到晚上9點半，寒、暑假的平日是下午1點到晚上9點半。電力使用者付費，半面球場酌付1小時10元。

陳其邁在新球場小試身手，與籃球校隊員PK上籃，籃球基地能提供北高雄都會區充足完善的運動空間，鼓勵民眾走出戶外多運動。他表示，考量北高雄都會區尚無青少年夜間籃球場地，因此擇定交通便利、人潮聚集的明華國中，建置現代化半戶外籃球場，做為北高雄青少年籃球基地。北高雄很多的上班族，希望下班之後有個好的活動、運動的場所。

陳其邁感謝明華國中師生的配合，把學校、社區進行最有效的連結，球場白天作為教學設施，晚上或假日就提供民眾作為運動的處所，彼此聯繫感情讓學校跟社區能夠合而為一，也包括社區通學道、周遭的人行道改善。

建築師葉世宗巧思設計，採用輕質混凝土複合材料，新建球場結合在地意象及校內特色，建築配置與造型呼應學校的空間型態，同時融合都市地景與彰顯學校特質，展現建築美學的空間設計，為北高都會區提供優質的校園空間及社區活動空間。

高雄市政府教育局表示，明華國中北高雄青少年籃球基地設置夜間照明供民眾使用，另外在高雄市新莊高中、楠梓高中、鳳甲國中、正興國中、前金國中、三民家商、後勁國小、阿蓮國中與陽明國中等9校，都設有夜間照明設施，鼓勵民眾多運動。

高雄市長陳其邁在北高雄青少年籃球基地主持開球。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁在北高雄青少年籃球基地主持開球。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁與民代們在新球場小試身手。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁與民代們在新球場小試身手。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁今天在明華國中主持「北高雄青少年籃球基地」落成儀式。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁今天在明華國中主持「北高雄青少年籃球基地」落成儀式。記者徐如宜／攝影
「北高雄青少年籃球基地」是全台最大座薄殼式風雨球場。記者徐如宜／攝影
「北高雄青少年籃球基地」是全台最大座薄殼式風雨球場。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁在與籃球校隊員們開心合影。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁在與籃球校隊員們開心合影。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁在明華國中新球場小試身手，與籃球校隊員們PK。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁在明華國中新球場小試身手，與籃球校隊員們PK。記者徐如宜／攝影

陳其邁

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