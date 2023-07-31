警察怨颱風夜執勤卻無加班費 陳其邁：應該要算加班

颱風杜蘇芮上週侵台，高雄27、28日皆放颱風假，但有基層警察在網路抱怨28日凌晨0時至8時不能報加班；市長陳其邁今天說，已去文人事行政總處，「這應該要算加班」。

陳其邁今天出席明華國中北高雄青少年籃球基地落成儀式，會前接受媒體聯訪表示，依照人事行政總處規定，在27日、28日2個颱風假間，28日凌晨到早上8時沒有加班費，已請高市警察局去文人事行政總處，「這個應該是要算加班」。

有基層警察在社群媒體臉書（Facebook）粉絲專頁「靠北police」說，各區員警在深夜風雨強勁時，排除傾倒路樹、戒護危害區域等，但根據加班費規定，27日為全日加班，28日卻要從上午8時才開始，不少員警在貼文下回應、訴苦。

陳其邁進一步指出，高市環保局人員出勤部分，市府認定是加班，警察實際上在颱風風雨那麼大的天氣出勤，風險和其他局處一樣；假如人事行政總處能夠認列加班的話，市府會全力來照顧警察權利。

陳其邁說，環保局有些職工具有勞保身分，環保局有相關加班費規定；警察局也有人事行政總處的加班規定，各縣市政府其實都一樣。

「我要代表市民朋友感謝各局處辛勞」，陳其邁表示，颱風天市府都繃緊神經，所有局處各單位都沒有休息，包括環保局、警察局、工務局等都相當辛苦。