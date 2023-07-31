屏東2社區獲建築園冶獎 周春米：在地特色永續發展
屏東深耕農村再生計畫，里港鄉三廍社區與萬丹鄉社中社區獲2023年社區文化景觀營造類建築園冶獎，縣長周春米表示，以地方特色打造生活場域，實踐永續發展理念。
里港鄉三廍社區「懷舊秘境水情園」，由縣府城鄉發展處社區規劃師計畫輔導，並由社區居民主動參與環境改善，將在地水資源及懷舊元素融入空間，並打造食農教育場所，搭配關懷據點供餐，提供居民多功能療癒場域。
萬丹鄉社中社區，透過農村再生計畫補助，由縣府農村再生專案辦公室輔導，居民共同搭建網室種植蔬菜食材並聯合鄰近社區供餐；另外，社中電影公園是民眾重要休憩空間，為當地居民活動表演與播放電影的地方，更體現過往露天看野台戲的美好記憶。
周春米表示，獲獎的2處社區皆打造食農教育場域並結合據點供餐，以地方特色打造生活場域，連結聯合國永續發展指標，實踐永續發展理念。
縣府城鄉發展處發布新聞稿指出，為讓屏東能被看見，將持續藉由藝術、生態、景觀等觀念及手法打造社區特色，將設計融入生活，為民眾生活帶來全新樣貌及更多互動性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言