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屏東2社區獲建築園冶獎 周春米：在地特色永續發展

中央社／ 屏東縣31日電
屏東縣長周春米。 聯合報系資料照／記者潘欣中攝影
屏東縣長周春米。 聯合報系資料照／記者潘欣中攝影

屏東深耕農村再生計畫，里港鄉三廍社區與萬丹鄉社中社區獲2023年社區文化景觀營造類建築園冶獎，縣長周春米表示，以地方特色打造生活場域，實踐永續發展理念。

里港鄉三廍社區「懷舊秘境水情園」，由縣府城鄉發展處社區規劃師計畫輔導，並由社區居民主動參與環境改善，將在地水資源及懷舊元素融入空間，並打造食農教育場所，搭配關懷據點供餐，提供居民多功能療癒場域。

萬丹鄉社中社區，透過農村再生計畫補助，由縣府農村再生專案辦公室輔導，居民共同搭建網室種植蔬菜食材並聯合鄰近社區供餐；另外，社中電影公園是民眾重要休憩空間，為當地居民活動表演與播放電影的地方，更體現過往露天看野台戲的美好記憶。

周春米表示，獲獎的2處社區皆打造食農教育場域並結合據點供餐，以地方特色打造生活場域，連結聯合國永續發展指標，實踐永續發展理念。

縣府城鄉發展處發布新聞稿指出，為讓屏東能被看見，將持續藉由藝術、生態、景觀等觀念及手法打造社區特色，將設計融入生活，為民眾生活帶來全新樣貌及更多互動性。

食農教育 農村再生 屏東 周春米

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