先禮後兵！世界盃少棒賽開打 黃偉哲與使節錄影片加油

WBSC世界盃少棒錦標賽從7月28日至8月6日在台南市亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場舉行，12個國家隊選手力拚高下，市長黃偉哲也與多國使節錄製影片為小選手們加油！

黃偉哲表示，他與各國使節先禮後兵，一同祝賀2023 WBSC世界盃少棒錦標賽順利進行，但自己也私心期許中華小將在賽事中過關斬將，與全台人民會一起為選手們加油。黃偉哲在影片中說，台南下半年賽事連連，除了今年夏天來台南看球外，10月也將舉辦全國運動會，邀請大家一起到台南看比賽。

包含美、澳等多國使節皆獻上對 WBSC世界盃少棒錦標賽的祝福，他們也以母語為自己國家的孩子加油，如紐西蘭代表馬嘉博以毛利語「Kia kaha」祝福該國球隊奪冠，韓國代表李殷鎬以韓國式的應援為參賽的韓國隊加油。

台南市政府新聞處表示，此次影片共有美國在台協會高雄分處黃東偉處長、澳洲辦事處經濟暨政策處柏丹禮處長、捷克經濟文化辦事處代表David Steinke、日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長、駐臺北韓國代表部李殷鎬代表、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處長Martin Torres、紐西蘭商工辦事處馬嘉博代表等多位駐台使節一同參與錄製。

精華版影片：

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