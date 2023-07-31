阿公店溪文學獎最小得獎者僅10歲 展現萌世代文學力量

第十六屆「阿公店溪文學獎」得獎名單揭曉，76名學子獲獎，其中3人年僅10歲。高雄市文化局表示，得獎作品取材多元，活潑生動，關注在地書寫、城鄉特色及親情之愛等主題，展現年輕世代的文學新力量。

高雄市文化局與高雄市岡山大專青年協會，舉辦第十六屆「阿公店溪文學獎」。文化局副局長林尚瑛表示，「阿公店溪文學獎」、「高雄青年文學獎」及「打狗鳳邑文學獎」，是高雄三大重要文學獎項。阿公店溪文學獎鼓勵兒童、青少年從小培養文學愛好，進而樂於創作，奠定城市文學基礎，累積文學能量，讓文學的幼苗翠綠成蔭，是重要的扎根、播種文學種子的獎項。

高雄這三大文學獎項及「書寫高雄文學創作及出版獎助」雙計畫，持續鼓勵大高雄的文學創作，注入文學新血，讓高雄市成為一座生氣勃勃的文學城市。林尚瑛鼓勵阿公店溪文學獎所有獲獎的學子繼續創作，帶動高雄的文學風氣。

高雄市岡山大專青年協會理事長嚴聖傑表示，阿公店溪文學獎16年來的默默耕耘，恭喜所有得獎者，感謝所有參與的老師辛勤指導，期勉學子在文學花園繼續創作。

阿公店溪文學獎總顧問蔡文章說，有多位得獎者從國小開始投稿一直到研究所，並連續多年獲獎，令人感動，此外，藉由台語童詩及客語童詩的推廣，期待學童不僅能用自己的母語對話，更能進行文學創作，期許他們堅持創作的初衷，寫出更多家鄉的文學作品。

第十六屆阿公店溪文學獎，獎項包括國小台語童詩、客語童詩、散文及國中、高中、大專散文。其中自第3屆開始徵選的「國小台語童詩」及第5屆開始徵選的「國小客語童詩」更是台灣首創的文學獎項。

榮獲大專散文組第一名的陳妍璇為屏東大學中文系學生，她在得獎作品〈奔馳在愛的路上〉中，以年幼時跟隨阿公阿嬤騎機車在家鄉內門、旗山一帶馳騁晃遊，帶出該地的風土人情及溫潤的孫女之情。榮獲高中散文組第一名的郭語涵就讀中山附中，得獎作品〈紅磚伴瓦漆〉則是以細膩的筆觸呈現對故鄉三合院的眷戀及童年的回憶。