原民人才培訓營25屆 「珍藏」原民文化從參與者到帶領者

不一樣的暑假營隊，台灣基督長老教會三地門教會第25屆原住民族人才培訓營，今年以「珍藏」為主題，教會與屏東縣三地門鄉地磨兒國小協辦，為期2周，帶領學生們傳承與珍視原住民文化，歷時25年，有學員從國高中小時期參與者，如今成為輔導員帶領，傳承知識技能，認同自身文化。

原住民族人才培訓營計畫歷時20多年，整合部落鄉內資源，除傳承原住民文化，也規畫系列文化活動，適應現代化、國際化的課程，提升原住民族文化競爭力。

地磨兒國小教導主任唐世勇是第25屆營長，唐世勇說，地磨兒國小推動民族實驗教育，暑假營隊，也是推動第三學期概念。今年營隊第25年，希望讓孩子們在暑期，在教會、部落、長輩們一起學習，透過文化人才培訓傳承原民文化，發現原民文化的美與善。

唐世勇說，人才培訓營分四組，國小組、青少年組、婦女組與兄弟組，從國小到成人。國小偏重多元性，歌謠、族語、手工藝課程與族語戲劇課程。青少年部分，加入認識原住民傳統禮俗，從中遵守部落規範。婦女與兄弟組，是40歲到65歲參與，著重中生代文化傳承，有感部落文化人才漸凋零，中生代肩起文化傳承使命，成為文化傳承主要推手，課程深度會比國小與青少年組更深。

地磨兒國小三年級的潘羽晴說，營隊參與課程讓她了解多原民文化，增加學習能力。擔任隊輔的高三應屆畢業生瑪勒芬勒芬說，她從小二參加至今，這次擔任輔導員，藉由營隊讓文化傳承、延續信仰，今年參與的角色轉化，體認到自己責任加重。

高三應屆畢業生泰睿恩擔任生活輔導長，他說，小六開始加入營隊，當時想了解部落文化歷史，過程中學習更多文化知識，包括認識傳統舞蹈，男生要跳的勇士舞。

三地門鄉長曾有欽說，透過教會力量帶領信徒文化傳承，參與教會大多是一家人，從中帶動家庭對文化重視，從小朋友、青少年，也會在教會中習得文化傳承，跟在部落、學校學習的場域感受不同，舉辦25年意義非凡。