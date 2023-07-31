藝術融入生活屏東遺構公園戶外劇場 8月起每月兩場演出

屏東勝利星村空翔區遺構公園，啟用迄今1個多月來，吸引來自各地遊客朝聖打卡，屏東縣政府從8月起舉辦戶外劇場，每月兩場次演出，邀請民眾伴著夕陽走逛全國最美的遺構公園，盡情欣賞精彩表演。

以嶄新風貌呈現的勝利星村遺構公園空翔區，透過藝術裝置與夜間光環境，讓歷史建築與當代藝術碰撞出新火，全區今年6月開放後，成為民眾必訪、必拍的新景點。

文化處表示，先前南國表藝節在遺構公園演出受好評，為讓民眾自由輕鬆享受藝文饗宴，從8月起推出「日落遺構」戶外劇場，包含人聲、國樂與西樂、舞蹈、戲劇、樂舞等各種型態的表演活動輪番上陣，陪伴民眾度過浪漫悠閒的周末時光。

首場演出8月5日下午18時，由屏東縣政府培育的阿卡貝拉人聲樂團「補給艦人聲樂團」，帶來一首首溫暖動人的好歌。19日「勁太鼓」將以身體的勁、太鼓的悍，呈現大地與生命的爆發力。