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假的！凹子底有鱷魚竟是模型 高市府將向警方報案追究

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
在網路宣稱看到鱷魚的網友，深夜主動向消防局表示，自行在公園橋旁找到鱷魚模型。圖／高市公園處提供
在網路宣稱看到鱷魚的網友，深夜主動向消防局表示，自行在公園橋旁找到鱷魚模型。圖／高市公園處提供

高雄市凹子底公園傳出「鱷魚」現蹤，引起恐慌，高市府追查一整天，今天凌晨12點多表示，在臉書社團釋出鱷魚出沒的市民，已向消防局表示在公園內橋旁找到鱷魚模型，證實鱷魚是假的。但因整個過程仍存疑點，市府將進一步釐清案情。

高市工務局公園處主祕李政穎表示，公園有鱷魚出沒，因涉及公眾安全，昨早8點獲報後，就追查到今天凌晨，最終證實是子虛烏有，但此案不排除是「惡作劇」或刻意散播等原因，公園處今早將向警方備案，啟動追查。

有網友在臉書社團貼出高雄市凹子底公園出現鱷魚照片，因危及安全，掀起議論；但高雄市政府找了一天，並未發現鱷魚身影，至今天凌晨12點多緊急對外發布，原本PO文的劉姓市民昨天深夜已主動連絡消防局，指自己晚間9點40分回頭去找，在橋旁找到鱷魚模型，經消防局現場比對，確認這個鱷魚模型就是網路上的那隻鱷魚，證實鱷魚是假的，請民眾勿再恐慌，也別再散播不實訊息。

這起「鱷魚出沒」事件是因網友29日晚間在臉書社團「路上觀察學院」，貼出一張鱷魚在石頭上張嘴的照片引爆，動保處接獲通報後，馬上派人到場捕捉，但未發現鱷魚。忙於清理颱風傾倒路樹的公園處不敢掉以輕心，30日也全面巡視凹子底公園生態滯洪池周遭，也未發現鱷魚蹤跡。

張姓網友po出鱷魚照片時，曾有網友質疑，照片裡的鱷魚看起來「成年鱷魚樣子、幼年鱷魚尺寸」，研判可能是玩具模型，結果原po張男昨晚主動向消防局表示，自己在公園橋找到「鱷魚」，確實是模型，全案也證實子虛烏有。市府不排除可能民眾惡作劇，將進一步釐清案情。

高雄市凹子底公園傳出「鱷魚」現蹤，引起恐慌，高市府追查一整天。記者王昭月／翻攝
高雄市凹子底公園傳出「鱷魚」現蹤，引起恐慌，高市府追查一整天。記者王昭月／翻攝

鱷魚

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