聽新聞
test
0:00 / 0:00
網友稱凹子底公園有鱷魚 未找到
高雄網友前晚在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張鱷魚照片，指凹子底公園發現疑似鱷魚、但不敢靠近確認；市府農業局接獲通報到場查看、未發現鱷魚，表示將加強巡查，但也有網友質疑圖中鱷魚是「成年鱷魚樣卻是幼鱷尺寸」，研判是模型、開玩笑。
高市警方表示，若善意提醒他人注意有鱷魚，應不算是假訊息，若是時間上「張冠李戴」，需視當事人有無故意或惡意散播造成民眾恐慌之意，若有人報案指控為假訊息，將著手了解處理。
網友前晚在高雄臉書社團貼出一張鱷魚盤踞大石頭上的照片，指「？這裡是凹子底公園，我不敢靠近無法確定是不是」；貼文引發許多關注，部分網友質疑，圖片中的鱷魚是「成年鱷魚樣子、幼年鱷魚尺寸」，可能是玩具模型，龍子里里長蘇彥傑得知不敢大意，通報農業局查看。
高雄市農業局表示，本月29日晚接獲里長引述網路通報，動保處即派捕捉團隊前往處理，未發現鱷魚。凹子底公園管理機關已連續2日派員巡查，若有發現，將儘速捕捉移除。
農業局表示，民眾若發現鱷魚勿恐慌、驚擾，請即刻通報1999，由專業團隊進行處理。另依據動保法，棄養動物，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，呼籲民眾切勿棄養動物，以免破壞自然生態，並造成安全顧慮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言