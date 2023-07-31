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網友稱凹子底公園有鱷魚 未找到

聯合報／ 記者徐如宜石秀華／高雄報導

高雄網友前晚在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張鱷魚照片，指凹子底公園發現疑似鱷魚、但不敢靠近確認；市府農業局接獲通報到場查看、未發現鱷魚，表示將加強巡查，但也有網友質疑圖中鱷魚是「成年鱷魚樣卻是幼鱷尺寸」，研判是模型、開玩笑。

高市警方表示，若善意提醒他人注意有鱷魚，應不算是假訊息，若是時間上「張冠李戴」，需視當事人有無故意或惡意散播造成民眾恐慌之意，若有人報案指控為假訊息，將著手了解處理。

網友前晚在高雄臉書社團貼出一張鱷魚盤踞大石頭上的照片，指「？這裡是凹子底公園，我不敢靠近無法確定是不是」；貼文引發許多關注，部分網友質疑，圖片中的鱷魚是「成年鱷魚樣子、幼年鱷魚尺寸」，可能是玩具模型，龍子里里長蘇彥傑得知不敢大意，通報農業局查看。

高雄市農業局表示，本月29日晚接獲里長引述網路通報，動保處即派捕捉團隊前往處理，未發現鱷魚。凹子底公園管理機關已連續2日派員巡查，若有發現，將儘速捕捉移除。

農業局表示，民眾若發現鱷魚勿恐慌、驚擾，請即刻通報1999，由專業團隊進行處理。另依據動保法，棄養動物，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，呼籲民眾切勿棄養動物，以免破壞自然生態，並造成安全顧慮。

鱷魚 棄養

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