高雄近千路樹傾倒 拚本周清除

中颱杜蘇芮襲台造成高雄市多處路樹傾倒，各公園遍布樹木斷枝落葉，災後清理讓市府工務、環保局人員疲於奔命，阻礙道路路樹昨天已移除，但公園內尚有許多斷枝殘葉待清理，公園處表示已全體動員，本周將全數清除。

高市工務局公園處主任秘書李政穎表示，杜蘇芮颱風27日來襲，高市公園及行道路樹受損及傾倒統計約900件，經動員720人次及460部各式大小機具，已先搶通重要路段，前天已排除阻礙道路的傾倒路樹，交通道路恢復順暢。

李政穎說，公園內遭颱風吹斷的樹木殘枝，公園處先派員前往衛武營公園、中都濕地公園、星光水岸公園等重點公園進行清理，其他公園斷枝落葉，本周內可望全數清理完畢。

李政穎說明，颱風受損路樹無論長度、大小，先移至小港區公7公園、楠梓苗圃、左營苗圃等堆置場集中存放，並派員將平均3、4公尺樹木鋸成1公尺的可進焚化爐尺寸，後續統一運往焚化廠處理。因傾倒路樹存活率不高，因此不會移至他處重新栽種，避免再次倒塌危及人車安全。

高市環保局表示，杜蘇芮颱風環境復原工作至昨為止，已出動2千餘人次清潔人力、逾600車次，清理樹枝、落葉、雜物等風災後垃圾約600噸，昨已開始收尾。