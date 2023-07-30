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1擱淺3沉沒貨櫃恐影響航安 明優先移除

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
港務公司表示，鳳鼻頭漁港外1只擱淺貨櫃與沒入海底不足10公尺的3只貨櫃恐影響航安，明將優先移除。圖／本報系資料照
港務公司表示，鳳鼻頭漁港外1只擱淺貨櫃與沒入海底不足10公尺的3只貨櫃恐影響航安，明將優先移除。圖／本報系資料照

帛琉籍貨櫃船天使輪21日在高雄港外海錨區沉沒至今10天，目前除鳳鼻頭漁港外1只貨櫃，其餘南星灣及沿岸貨櫃均沉入海底。港務公司今請海事人員及高雄科技大學派遣潛水員與測量船，以多音束側掃聲納搜尋吃水10公尺內海域，尋獲3只疑似沉沒貨櫃，因沒入深度不足10公尺恐危害船隻，明將派員優先移除確保航道安全。

港務公司表示，天使輪漂流貨櫃截至今天下午4時，擱淺南星灣及沿岸貨櫃，僅剩鳳鼻頭漁港外1只貨櫃，其餘都已沉入海底。今協請海事工程人員及高科技大派遣潛水員與測量船，在鳳鼻頭漁港周遭以多音束側掃聲納搜尋吃水10公尺內海域，結果尋獲3處疑似沉沒貨櫃。

因鳳鼻頭漁港外1只擱淺貨櫃與沒入海底不足10公尺的3只貨櫃，恐危害船隻航行安全，交通部次長祁文中今要求港務公司明需優先處理。

港務公司表示，除優先移除妨礙航道貨櫃，也將持續清查高雄港一、二港口是否還有妨礙航道的沉沒貨櫃，後續也會搜尋南星灣至大鵬灣、東港及小琉球沿岸、漁港與商港船舶進出航道等海域，目前已和航港局著手分配責任範圍，要在最短時間內完成海域沉沒貨櫃的檢視工作。

至於海面油汙監測，今未發現沿岸出現油汙，但今天緊急會議中仍決議除陸上5處觀測站，將擴大岸際監測點。其中包含旗津海水域場至福興宮以北、南星灣海岸線、蚵仔寮漁港、永新漁港及興達漁港等8處岸際巡視點，合計13處。

港務公司今繼續派遣無人機監測海域，航港局也協調公路總局增加空拍機及作業人力，並規畫監視責任區提高空拍巡視海域頻率。同時海軍與漁會單位也答應，在船隻出海作業期間將協助巡視海面有無油汙，若發現即通報港務公司派員處理。

另船體隱藏的滲油風險，今由海事工程人員派遣兩梯次潛水員下水檢視油艙，初步檢視天使輪4個油艙未滲油，但有一處人孔疑微量洩漏，明將派員下水搜尋滲漏油點並予以封堵。

而油艙殘油抽除作業，海事工程公司已完成人員、裝備、船機調度，並協請同業增援20位潛水人員作業，近期海象條件若允許，就會展開船體殘油抽除，預計30至45天可清空油艙。

此外，為配合天使輪海事調查，航港局已限制所屬19名船員出境。同時為確保漁民因本次事故投入成本與損害求償，航港局將發文各漁會備妥相關單據，彙整後向船東提出求償。

航港局 潛水員 高雄港 小琉球

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