聲納搜尋天使輪沉沒貨櫃 19船員限制離境

高雄港務公司今天以聲納搜尋，在鳳鼻頭漁港周遭吃水10公尺之內海域，尋獲3處疑似「天使輪」沉沒貨櫃，明天將優先處理、擴大搜尋；配合調查的19名船員皆限制離境。

高雄港務分公司今晚指出，今天協請海事工程公司及高雄科技大學派遣潛水員與測量船，在鳳鼻頭漁港周遭海域，利用多音束側掃聲納搜尋吃水10公尺之內海域，尋獲3處疑似沉沒貨櫃。

另外也在鳳鼻頭漁港港外1只貨櫃，交通部次長祁文中要求港務公司明天優先處理，確保航行安全。港務公司明天也會針對高雄港一二港口航道，繼續搜尋是否有礙航的沉沒貨櫃。

港務分公司表示，截至今天下午4時，南星灣及沿岸擱淺貨櫃，僅餘鳳鼻頭漁港港外1只貨櫃，其餘均沉沒海底。現在處理原則是避免礙航及航安。

為配合海事調查相關作業，航港局已限制天使輪所屬19名船員出境。另外將正式發文請各漁會備妥相關損壞、維修單據，以利後續向船東求償。

經今天應變中心會議決議，將擴大以多音束側掃聲納搜尋檢視沉沒貨櫃對航安影響海域範圍，由南星灣延伸至大鵬灣、東港及小琉球等沿岸、漁港與商港船舶的進出航道。

針對海面油污處理，港務公司除在陸上5處觀測站（蚵仔寮漁港、旗后燈塔、鳳鼻頭燈塔及一、二港口塔台）監視外，也將擴大岸際監測點，包含旗津海水域場至福興宮以北、南星灣海岸線、蚵仔寮漁港、永新漁港及興達漁港等8處岸際巡視點，共13處。

港務分公司說明，依據各觀測站今天巡視結果，均未發現沿岸有油污染情形。至於海域監測部分，除港務公司無人機巡視外，航港局將協調公路總局增加空拍機及作業人力，並規劃監視責任區，並提高空拍巡視沉船鄰近海域頻率。

另外應變會議中，海軍與漁會等相關單位亦允諾於作業船隻出海時，協助巡視是否有油污情形，以即時通報港務公司處理。今天有2起零星帶狀油花通報，港務公司已完成清理。

根據海事工程公司潛水人員下水檢視，目前「天使輪」4個油艙均未發現滲油，僅一處人孔疑似有微量洩漏點，明天將再度下水搜尋可疑滲漏油點並封堵。

針對油艙殘油抽除作業，海事工程公司已完成人員及裝備、船機調度，同時協請北部同業增援20位潛水人員加入該公司團隊，於海象允許前提下，立即執行船體殘油抽除作業，預計30至45天內完成。