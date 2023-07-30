南橫公路明天通不了 高雄通往台東要等到10月底

杜蘇芮颱風來襲，南橫山區3天降雨量達803毫米，台20線南橫公路高雄至台東段交通原訂明天貫通，不過埡口平台至向陽路段出現嚴重災情，長達300公尺路基流失及1.5公尺路基沉陷。關山工務段表示，埡口路段要施工至10月30日，該時段施工管制，禁止一般車輛通行，高雄進入者只能通行至埡口平台就要折返，南橫貫通日要延遲至10月。

工程人員今天下午搶通後埡口路段，發現在台20臨38.8公里至39.2公里處有路基嚴重流失約300公尺，另有路基沉陷約100公尺，所幸雪封橋中期橋梁工程初步研判無損傷。

第三區養護工程處解釋，此處災情嚴重的路基缺口是卑南溪上游哈里博松溪，也是舊雪峰橋位置，過去邊坡有大量崩坍造成土砂堆積，本來就容易產生土石流動，前期災害採短期簡易的貨櫃工法，並以即坍即修方式維持道路通行。

此次災害位屬海拔2600公尺，施工環境惡劣，且正屬夏季多雨易起霧時節，預定施工自112年7月31日至112年10月30日止，該時段將進行施工管制，禁止一般車輛通行埡口平台至向陽路段（37.5公里至44公里）。