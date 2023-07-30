快訊

成都世大運／跆拳道品勢混雙 黃品潔、徐語澤奪銅

郭台銘啟程訪美 將推動「主流民意大聯盟」整合

卡努提早變中颱！周三最近台灣 「這日」可能發海警

南橫公路明天通不了 高雄通往台東要等到10月底

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
透過空拍畫面可看見，台20臨105線38.8k至39.2k路基災害嚴重。圖／關山工務段提供
透過空拍畫面可看見，台20臨105線38.8k至39.2k路基災害嚴重。圖／關山工務段提供

杜蘇芮颱風來襲，南橫山區3天降雨量達803毫米，台20線南橫公路高雄至台東段交通原訂明天貫通，不過埡口平台至向陽路段出現嚴重災情，長達300公尺路基流失及1.5公尺路基沉陷。關山工務段表示，埡口路段要施工至10月30日，該時段施工管制，禁止一般車輛通行，高雄進入者只能通行至埡口平台就要折返，南橫貫通日要延遲至10月。

工程人員今天下午搶通後埡口路段，發現在台20臨38.8公里至39.2公里處有路基嚴重流失約300公尺，另有路基沉陷約100公尺，所幸雪封橋中期橋梁工程初步研判無損傷。

第三區養護工程處解釋，此處災情嚴重的路基缺口是卑南溪上游哈里博松溪，也是舊雪峰橋位置，過去邊坡有大量崩坍造成土砂堆積，本來就容易產生土石流動，前期災害採短期簡易的貨櫃工法，並以即坍即修方式維持道路通行。

此次災害位屬海拔2600公尺，施工環境惡劣，且正屬夏季多雨易起霧時節，預定施工自112年7月31日至112年10月30日止，該時段將進行施工管制，禁止一般車輛通行埡口平台至向陽路段（37.5公里至44公里）。

配合施工需求，三工處調整道路開放措施，明天（7月31日）起，高雄端進入者，可以一路抵達天池至埡口平台，之後必須迴轉下山，即採西進西出開放通行措施，預計前往台東的民眾勿通行。

南橫埡口平台至向陽路段出現嚴重坍方，長達300公尺路基流失及1.5公尺路基沉陷。圖／關山工務段提供
南橫埡口平台至向陽路段出現嚴重坍方，長達300公尺路基流失及1.5公尺路基沉陷。圖／關山工務段提供
南橫埡口平台至向陽路段出現嚴重坍方，長達300公尺路基流失及1.5公尺路基沉陷。圖／關山工務段提供
南橫埡口平台至向陽路段出現嚴重坍方，長達300公尺路基流失及1.5公尺路基沉陷。圖／關山工務段提供
南橫埡口平台至向陽路段出現嚴重坍方，將管制通行至10月30日。圖／關山工務段提供
南橫埡口平台至向陽路段出現嚴重坍方，將管制通行至10月30日。圖／關山工務段提供

南橫 台東 杜蘇芮颱風

延伸閱讀

颱風卡努逼近蚵農忙搶收 菜籃族搶購蔬果備用

「杜蘇芮」北上 史上第2個紅色預警 10餘省暴雨 影響1.3億人

「杜蘇芮」來襲 福建莆田變威尼斯 河南3地現龍捲風

杜蘇芮過後 澎湖潮間帶布滿層層褐藻完全變了樣

相關新聞

南橫公路明天通不了 高雄通往台東要等到10月底

杜蘇芮颱風來襲，南橫山區3天降雨量達803毫米，台20線南橫公路高雄至台東段交通原訂明天貫通，不過埡口平台至向陽路段出現...

屏東某精舍遭檢舉違建 負責人：將配合限期改善

屏東縣竹田鄉某處精舍遭人檢舉是違章建築，直指涂姓精舍負責人有議員撐腰，不怕縣府強力拆除，有恃無恐，還在颱風杜蘇芮襲台期間...

天使輪油料外洩 陳其邁：盤點海岸線污染依法開罰

帛琉籍貨輪「天使輪」21日沉沒，空貨櫃打撈、油污外洩等究責啟動；高雄市長陳其邁今天說，逐步盤點高市府所屬海岸線，如有發現...

颱風假番外篇！高雄警酸清潔員有包吃 警連加班費攏嘸

杜蘇芮颱風橫掃南台灣，讓打掃市容的高市清潔隊員忙翻，怨「人命不如垃圾」，市長陳其邁隨即暖送包子，但當天夜裡風雨最強勁時，...

杜蘇芮過後 澎湖潮間帶布滿層層褐藻完全變了樣

颱風杜蘇芮威力果然嚇人，除重創澎湖外，連海底植物也難倖免，各岸際與潮間帶更布滿層層褐色海藻，數量驚人，以往罕見，也讓海域...

杜蘇芮損高雄市900棵路樹 後續清理可望本周完成

杜蘇芮颱風27日強風肆虐造成高雄市區許多路樹倒塌，甚至傳出有車輛遭倒塌路樹砸中毀損。昨天颱風雖遠離，但災後清理讓市府工務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦