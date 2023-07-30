屏東某精舍遭檢舉違建 負責人：將配合限期改善

屏東縣竹田鄉某處精舍遭人檢舉是違章建築，直指涂姓精舍負責人有議員撐腰，不怕縣府強力拆除，有恃無恐，還在颱風杜蘇芮襲台期間，舉辦活動開放學生住宿，更指控涂男私吞信徒合購的土地，轉登記在兒子名下，對此，涂男坦言，該精舍確實是違章建築，已被縣府要求限期改善，會依法配合，另自己絕對沒有私吞信眾的土地。

張姓檢舉人於信件指出，涂姓精舍負責人將信徒合購的約1甲農地和農舍變私產，轉登記在兒子名下，還每月讓兒子支領薪水，並有議員當靠山有恃無恐，在農地上大蓋違建，還說會擴建，公然挑戰法律，更於颱風天不顧安全，在精舍舉辦活動、收容學生住宿。

涂姓負責人承認該精舍確實是違建，日前已遭縣府派員現勘要求限期改善，會依法配合，另絕對沒有私吞信徒的土地。

他說，精舍於2019年建成，純粹做佛法教學，沒有商業用途，全靠社會樂捐營運，並且確實有在23日至29日舉辦品德教育活動，提供孩童、教師住宿，颱風侵襲一切正常，房舍沒有安全疑慮。