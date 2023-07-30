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杜蘇芮損高雄市900棵路樹 後續清理可望本周完成

聯合報／ 記者卜敏正楊適群／高雄即時報導
颱風中受損或倒塌路樹，市府公園處會統一送往堆置場存放再裁鋸成1公尺以下尺寸，以便運往焚化場處理。圖／高市公園處提供
颱風中受損或倒塌路樹，市府公園處會統一送往堆置場存放再裁鋸成1公尺以下尺寸，以便運往焚化場處理。圖／高市公園處提供

杜蘇芮颱風27日強風肆虐造成高雄市區許多路樹倒塌，甚至傳出有車輛遭倒塌路樹砸中毀損。昨天颱風雖遠離，但災後清理讓市府工務、環保局人員疲於奔命，截至今天阻礙道路的路樹雖已移除完畢，但公園內的斷枝殘葉仍待清理，公園處已派員全力清理，本周內可望全數清除完畢。

高市環保局表示，杜蘇芮颱風環境復原工作自27日深夜至昨天為止，已出動2313人次清潔人力、564車次，清理樹枝、落葉、雜物等風災後垃圾約593噸。今日再派344人、82車，進行收尾工作。

高市工務局公園處主任秘書李政穎表示，杜蘇芮颱風27日來襲至昨日中午，高市公園及行道路樹受損及倒塌統計約900件。經動員720人次及460部各式大小機具先搶通重要路段，昨已排除阻礙道路的路樹，交通道路已恢復順暢。

至於公園內遭颱風吹斷的樹木殘枝，公園處先派員前往衛武營公園、中都濕地公園、星光水岸公園等重點公園進行清理。其他公園的斷枝落葉，也將陸續前往清理，本周內可望將全市公園清理完畢。

至於倒塌、斷裂路樹的後續處理，李政穎說，颱風受損路樹無論長度、大小，會先移至小港區公7公園、楠梓苗圃、左營苗圃等堆置場集中存放。之後派員將平均3、4公尺樹木鋸成1公尺以下可進焚化爐尺寸，後續再把樹塊統一運往焚化廠燃燒處理。

李政穎表示，倒塌路樹基本上存活率不高，因此不會移至他處重新栽種，避免再次倒塌危及人車安全。

颱風中受損或倒塌路樹，市府公園處會統一送往堆置場存放再裁鋸成1公尺以下尺寸，以便運往焚化場處理。圖／高市公園處提供
颱風中受損或倒塌路樹，市府公園處會統一送往堆置場存放再裁鋸成1公尺以下尺寸，以便運往焚化場處理。圖／高市公園處提供
中颱杜蘇芮夾帶強風過境高雄，造成市區許多路樹折斷或倒塌。記者卜敏正／攝影
中颱杜蘇芮夾帶強風過境高雄，造成市區許多路樹折斷或倒塌。記者卜敏正／攝影
颱風中受損或倒塌路樹，市府公園處會統一送往堆置場存放再裁鋸成1公尺以下尺寸，以便運往焚化場處理。圖／高市公園處提供
颱風中受損或倒塌路樹，市府公園處會統一送往堆置場存放再裁鋸成1公尺以下尺寸，以便運往焚化場處理。圖／高市公園處提供
中颱杜蘇芮夾帶強風過境高雄，造成市區許多路樹折斷或倒塌。記者卜敏正／攝影
中颱杜蘇芮夾帶強風過境高雄，造成市區許多路樹折斷或倒塌。記者卜敏正／攝影

杜蘇芮颱風 路樹 災後

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