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天使輪油料外洩 陳其邁：盤點海岸線污染依法開罰

中央社／ 高雄30日電
高雄市長陳其邁（右2）30日出席高雄市立空中大學畢業典禮前接受媒體聯訪，針對帛琉籍貨輪「天使輪」表示，市府逐步盤查所屬海岸線污染狀況，如發現污染情形將依照相關法令開罰，嚴格執法。 中央社
高雄市長陳其邁（右2）30日出席高雄市立空中大學畢業典禮前接受媒體聯訪，針對帛琉籍貨輪「天使輪」表示，市府逐步盤查所屬海岸線污染狀況，如發現污染情形將依照相關法令開罰，嚴格執法。 中央社

帛琉籍貨輪「天使輪」21日沉沒，空貨櫃打撈、油污外洩等究責啟動；高雄市長陳其邁今天說，逐步盤點高市府所屬海岸線，如有發現油污也會依廢棄物清理法、海污法等開罰。

陳其邁至小港參加高雄市立空中大學畢業典禮，會前媒體聯訪時表示，市府逐步盤查所屬海岸線污染狀況，高市府海洋局跟港務公司都有密切聯繫，希望能把污染降到最低，一定會嚴格執法，不能讓船方逃避責任，要負起所有清除污染及相關法律責任。

「天使輪」打撈、除污作業投入大批人力及物力，颱風過後，昨天海委會再發現沉船處有約1.95平方公里、長約13公里細長狀燃油向北北西方向延伸；陳其邁說，「天使輪」潛在油料外洩風險超過100噸，根據海污法規定由海委會主責，目前海委會積極處理，相關處罰也還需要時間送達。

此外，颱風過後積水容器變多，也增加登革熱傳染風險，陳其邁說，高雄市今天新增2例本土確診個案，今年至今累計30例；今天新增2例都有明顯重疊地緣關係及相關足跡，1例是旗津區與確診個案有接觸，另1例是在壽山國家公園自然步道。

陳其邁表示，颱風剛過，有很多瓶瓶罐罐積水，希望市民能夠落實「巡、倒、清、刷」，昨天開始針對風險較高區域加強清消，今天在壽山國家公園與旗津，將擴大清消，希望讓病媒蚊孳生減到最低。

此外，防疫團隊也發現市場屋頂上的溝渠常有一些視覺死角，較不易發現積水、病媒蚊，人潮聚集的公共場所也都會擴大清消，並提醒民眾特別留意。

陳其邁 颱風

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