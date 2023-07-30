杜蘇芮釀禍！澎湖海淡廠漏夜修復 楊曜：下午恢復全面供水

中颱杜蘇芮前天不僅為澎湖縣帶來15級最大陣風，還帶來日雨量218毫米強勁雨勢，雖為3座地面水庫挹注8萬5000噸儲水，卻重創澎湖馬公市第二海淡廠，造成澎湖民生用水拉警報，立委楊曜臉書表示，經昨天臨時取水管趕工修復，今天下午將可恢復全面供水。

隨著中颱暴風豪雨的威脅解除，澎湖縣從昨天起展開家園重建工作，不過，清潔整理需要用水，澎湖縣馬公市的第二海淡廠卻發生取水管損壞，造成無法供水，造成各地區分別傳出缺水或水壓不足的情形，生活不便，引發民怨。

楊曜昨天與水利署、自來水公司提出民生供水緊急支援方案，將水庫及地下水供水量增加約4千噸、第一海淡廠增加產水3千噸，預計要將已除役的3千噸套裝機組通水管路修復，讓故障停擺的第二海淡廠得以取水運作。

「我家也是停水戶」楊曜指出，經過工程人員從昨晚到凌晨趕工搶修，澎湖海淡廠終於完成取水馬達運轉測試，預計自下午開始，澎湖將可陸續恢復全面供水。

楊曜進一步表示，經一夜測試運轉，緊急取水管已可集水到第二海淡廠進行產水，只要確認符合用水標準即可供水，楊已請台水公司，在尖峰用量時期，提供加壓加大出水，讓管線末端或地勢較高用戶也能有水可用。