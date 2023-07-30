快訊

大陸流行用語連政治人物都愛用 「支語」糾察隊現蹤跡

陸青年求職「非洲薪水3倍」 過來人警告2大問題

成都世大運／18歲射箭小將完美演出！混雙壓地主再奪銅

杜蘇芮釀禍！澎湖海淡廠漏夜修復 楊曜：下午恢復全面供水

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
澎湖縣馬公市第二海淡廠臨時取水管昨晚趕工修復。圖／取自立委楊曜個人臉書
澎湖縣馬公市第二海淡廠臨時取水管昨晚趕工修復。圖／取自立委楊曜個人臉書

中颱杜蘇芮前天不僅為澎湖縣帶來15級最大陣風，還帶來日雨量218毫米強勁雨勢，雖為3座地面水庫挹注8萬5000噸儲水，卻重創澎湖馬公市第二海淡廠，造成澎湖民生用水拉警報，立委楊曜臉書表示，經昨天臨時取水管趕工修復，今天下午將可恢復全面供水。

隨著中颱暴風豪雨的威脅解除，澎湖縣從昨天起展開家園重建工作，不過，清潔整理需要用水，澎湖縣馬公市的第二海淡廠卻發生取水管損壞，造成無法供水，造成各地區分別傳出缺水或水壓不足的情形，生活不便，引發民怨。

楊曜昨天與水利署、自來水公司提出民生供水緊急支援方案，將水庫及地下水供水量增加約4千噸、第一海淡廠增加產水3千噸，預計要將已除役的3千噸套裝機組通水管路修復，讓故障停擺的第二海淡廠得以取水運作。

「我家也是停水戶」楊曜指出，經過工程人員從昨晚到凌晨趕工搶修，澎湖海淡廠終於完成取水馬達運轉測試，預計自下午開始，澎湖將可陸續恢復全面供水。

楊曜進一步表示，經一夜測試運轉，緊急取水管已可集水到第二海淡廠進行產水，只要確認符合用水標準即可供水，楊已請台水公司，在尖峰用量時期，提供加壓加大出水，讓管線末端或地勢較高用戶也能有水可用。

立委楊曜昨與水利署、自來水公司討論民生用水緊急應變方案。圖／取自立委楊曜個人臉書
立委楊曜昨與水利署、自來水公司討論民生用水緊急應變方案。圖／取自立委楊曜個人臉書

澎湖縣 馬公 楊曜 杜蘇芮颱風

延伸閱讀

【重磅快評】杜蘇芮應能喚醒鬆懈 卡努正伺機侵台

放過台灣的杜蘇芮重創福建 莆田等地一夜淹成威尼斯

颱風天高雄婦撐傘大街找兒 老伴報案她聽警一句話才肯回家

中國發布史上第2個暴雨紅色預警 北京恐破紀錄

相關新聞

凹子底公園有鱷魚出沒？ 動保處公園處加強巡查籲勿棄養

網友在「路上觀察院」臉書社團Po出在凹子底公園拍的照片，照片中池旁石上有隻鱷魚盤踞。里長向市府反映，動保處與公園處到現場...

杜蘇芮釀禍！澎湖海淡廠漏夜修復 楊曜：下午恢復全面供水

中颱杜蘇芮前天不僅為澎湖縣帶來15級最大陣風，還帶來日雨量218毫米強勁雨勢，雖為3座地面水庫挹注8萬5000噸儲水，卻...

高雄凹仔底公園有鱷魚？農業局：並未發現 若有勿恐慌驚擾

網友昨晚在高雄臉書社團「路上觀察學院」貼出一張鱷魚照片，指凹仔底公園發現、但不敢靠近確認，高市農業局接獲里長通報到場查看...

屏市「時遇書店」開幕 揭屏東糖廠、二峰圳百年前影像

「時遇書店」位於屏東市公勤街上，為全台首間與徐宗懋圖文館合作的獨立書店，店長陳品君就學後返鄉接案，興趣使然再加上友人鼓勵...

自己家園自己救！台電金門籍子弟響應回鄉搶修復電

杜蘇芮颱風挾著狂風暴雨而來，在金門狂掃10小時後，累計造成 8千多戶停電，經過台電工程人員的漏夜搶修，到昨天深夜尚餘900多戶未送電；今天一早台電總公司4輛台電工程車與21位維修人員...

颱風一走驚見墾丁沙灘「被掏空」變這樣 墾管處：需時間療傷痕

杜蘇芮颱風挾帶強雨暴雨襲台，屏東恆春半島首當其衝，連續幾天巨浪持續衝擊海岸，也讓墾丁美麗的沙灘遭大浪侵蝕變了樣，遊客今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦