杜蘇芮過後 澎湖潮間帶布滿層層褐藻完全變了樣

颱風杜蘇芮威力果然嚇人，除重創澎湖外，連海底植物也難倖免，各岸際與潮間帶更布滿層層褐色海藻，數量驚人，以往罕見，也讓海域潮間帶完全變了樣。

颱風杜蘇芮已遠離，但過境澎湖時的狂風暴雨，重創澎湖，連海底植物也難倖免，馬公重光、西衛等海域都變了樣，部份礫石或砂砱都被風浪打上岸，海邊的岸際、海灘或是潮間帶，幾乎被海藻覆蓋，且是一層覆蓋一層，數量之多，民眾災後前往海邊撿螺拾貝，還一時找不到適合的潮間帶，景況令人難以想像。

水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，澎湖岸際潮間帶布滿的海藻，是屬於大型褐藻類的「團扇藻」，可能是受到此次颱風「杜蘇芮」強風巨浪，將覆生在棲地的團扇藻衝擊脫離，隨著海潮而飄至岸際，但在陽光照射下，很快就會腐爛掉，對海域生態不會造成影響。

謝恆毅表示，澎湖海域有記錄到的海藻超過100種，包括有綠藻、褐藻、紅藻、藍藻4大類群，是海洋食物鏈中的基礎生產者，也是海洋生物覓食、交配、產卵與稚魚的棲息處；澎湖此次災後所發現是屬於褐藻中的「團扇藻」，黃褐色直立圓扇狀的藻體，相互層疊，藻體扇部具同心紋，體扇可達10至15公分，生長在3至6公尺深海域，每年4至6月是繁生季節，對於海洋生態平衡及保育具有影響力。

颱風杜蘇芮已遠離，但過境澎湖時的狂風暴雨重創澎湖，連海底植物也難倖免，岸際、海灘或是潮間帶30日幾乎被褐色海藻覆蓋，且一層覆蓋一層，數量驚人。 中央社