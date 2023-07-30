高雄凹仔底公園有鱷魚？ 農業局：並未發現 若有勿恐慌驚擾

網友昨晚在高雄臉書社團「路上觀察學院」貼出一張鱷魚照片，指凹仔底公園發現、但不敢靠近確認，高市農業局接獲里長通報到場查看，表示未發現鱷魚，並表示將加強巡查，但也有網友質疑圖中鱷魚是「成年鱷魚樣卻是幼鱷尺寸」，研判是模型玩具。

高雄市農業局表示，7月29日晚間接獲里長引述網路通報，動保處即派捕捉團隊前往處理，惟未發現鱷魚。隨即通知凹子底公園管理機關，派員加強巡查，若有發現，將儘速捕捉移除。

農業局表示，民眾若發現鱷魚勿恐慌警擾，請即刻通報1999。由專業團隊進行處理。另依據動保法，棄養動物，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，呼籲民眾切勿棄養動物，以免破壞自然生態，並造成安全顧慮。

網友昨晚在高雄臉書社團「路上觀察學院」貼出一張鱷魚在大石頭上張口照片，指「？這裡是凹子底公園，我不敢靠近無法確定是不是」；貼文引發許多觀注，龍子里里長蘇彥傑得知後，也通報農業局派員查看。

但不少網友質疑，圖片中的鱷魚是「成年鱷魚樣子、幼年鱷魚尺寸」，研判可能是玩具模型，也有網友質疑作者p圖，但貼文者否認並表示，「回頭確認時鱷魚不見了」。