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屏市「時遇書店」開幕 揭屏東糖廠、二峰圳百年前影像

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
「時遇書店」位於屏東市公勤街上，為全台首間與徐宗懋圖文館合作的獨立書店，今下午2點舉辦開幕沙龍，邀請歷史影像藏家徐宗懋分享世界各地的百年老照片。記者張已亷／攝影
「時遇書店」位於屏東市公勤街上，為全台首間與徐宗懋圖文館合作的獨立書店，今下午2點舉辦開幕沙龍，邀請歷史影像藏家徐宗懋分享世界各地的百年老照片。記者張已亷／攝影

「時遇書店」位於屏東市公勤街上，為全台首間與徐宗懋圖文館合作的獨立書店，店長陳品君就學後返鄉接案，興趣使然再加上友人鼓勵，她決定承租在市區承租一間透天厝，開啟獨立書店人生，今下午2點舉辦開幕沙龍，邀請歷史影像藏家徐宗懋分享世界各地的百年老照片，12名讀者細細聆聽影像背後的故事。

陳品君表示，2、3年前因書籍結識徐宗懋，因緣際會下2人展開合作，入店點一杯飲品或買書低銷，就能閱讀這些大開本影像書，以圖像作為媒介，更加貼近歷史事件、品味台灣早期的生活樣貌。書店將於8月正式營運，每個月會不定期店休，請讀者密切注意臉書專頁。

書店今下午舉辦開幕沙龍，歷史影像藏家徐宗懋現場釋出日本私人相冊，亮相近百年前的屏東影像，相冊裡一張張泛黃的照片，可見近百年前屏東糖廠一帶的廣闊視野，以及位於來義鄉的珍貴水利文化資產「二峰圳」紀錄影像。

徐宗懋陸續在日本網拍平台分批標得數本老相冊，從網拍介紹及相片內容推測，影像背景是1930年代前後的屏東地區，主要位在屏東糖廠，紀錄職員與家人、以及糖廠日本職工及其眷屬多年的生活，也包含許多糖廠周遭的地理環境影像，還有1張罕見的全景圖，富具文獻價值。

他說，走遍世界用重金買取這些影像，主要是要與群眾分享，「屏東老照片1批30多萬元，還有更多收藏，讀者來店可以坐在這邊看一個下午，喜歡就買回去」，日後會推出更多新作品，未來希望能在時遇書店多開幾場分享會，加深屏東文化量能。

「時遇書店」位於屏東市公勤街上，為全台首間與徐宗懋圖文館合作的獨立書店，今下午2點舉辦開幕沙龍，邀請歷史影像藏家徐宗懋分享世界各地的百年老照片。記者張已亷／攝影
「時遇書店」位於屏東市公勤街上，為全台首間與徐宗懋圖文館合作的獨立書店，今下午2點舉辦開幕沙龍，邀請歷史影像藏家徐宗懋分享世界各地的百年老照片。記者張已亷／攝影
「時遇書店」位於屏東市公勤街上，為全台首間與徐宗懋圖文館合作的獨立書店，今下午2點舉辦開幕沙龍，可見近百年前屏東糖廠一帶的廣闊視野。圖／時遇書店提供
「時遇書店」位於屏東市公勤街上，為全台首間與徐宗懋圖文館合作的獨立書店，今下午2點舉辦開幕沙龍，可見近百年前屏東糖廠一帶的廣闊視野。圖／時遇書店提供
「時遇書店」位於屏東市公勤街上，為全台首間與徐宗懋圖文館合作的獨立書店，今下午2點舉辦開幕沙龍，揭開位於來義鄉的珍貴水利文化資產「二峰圳」的紀錄影像。圖／時遇書店提供
「時遇書店」位於屏東市公勤街上，為全台首間與徐宗懋圖文館合作的獨立書店，今下午2點舉辦開幕沙龍，揭開位於來義鄉的珍貴水利文化資產「二峰圳」的紀錄影像。圖／時遇書店提供
「時遇書店」位於屏東市公勤街上，為全台首間與徐宗懋圖文館合作的獨立書店，今下午2點舉辦開幕沙龍。記者張已亷／攝影
「時遇書店」位於屏東市公勤街上，為全台首間與徐宗懋圖文館合作的獨立書店，今下午2點舉辦開幕沙龍。記者張已亷／攝影
「時遇書店」位於屏東市公勤街上，為全台首間與徐宗懋圖文館合作的獨立書店，今下午2點舉辦開幕沙龍，揭開位於來義鄉的珍貴水利文化資產「二峰圳」的紀錄影像。圖／時遇書店提供
「時遇書店」位於屏東市公勤街上，為全台首間與徐宗懋圖文館合作的獨立書店，今下午2點舉辦開幕沙龍，揭開位於來義鄉的珍貴水利文化資產「二峰圳」的紀錄影像。圖／時遇書店提供

屏東 日本 獨立書店 文化資產

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