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高雄本土登革熱確診個案+1累計28例 其中3人都愛爬壽山

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
衛生局在北壽山登山步道設置登革熱警示旗。圖／讀者提供
衛生局在北壽山登山步道設置登革熱警示旗。圖／讀者提供

高雄市今公布新增本土登革熱確診個案1例，累計有28人感染。衛生局說，確診者是住在前金區的50多歲男子，他與高雄先前公布的本土登革熱確診者案15及案27，在可感染期間，都有到壽山國家自然公園步道的活動足跡，由於當地有白線斑蚊，颱風過後蚊蟲增多，衛生局已在壽山設置登革熱警戒旗，提醒民眾防範叮咬。

衛生局表示，今日的確診者是住在前金區的50多歲男子，7月26日起出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、關節痛、背痛、骨頭痛、後眼窩痛、食慾不振、畏寒症狀。27日前往診所就診，經醫師採檢NS1快篩陽性並通報，實驗室綜合檢驗結果陽性確診第二型。

衛生局說，該民眾平時活動地以住家及工作地為主，同住者4人目前無疑似症狀。但值得注意的是，他與高雄先前公布的本土登革熱確診者案15及案27，在可傳染期間都曾到壽山國家自然公園步道爬山運動，壽山當地有白線斑蚊，是登革熱病媒蚊之一，颱風帶來的降雨積水會孳生病媒蚊，民眾若被叮咬，有感染登革熱的風險。

衛生局今天邀集衛生福利部疾病管制署、財政部國有財產署南區分署、國家自然公園管理處、高雄市政府環保局、觀光局、鼓山區公所及鼓山區衛生所等單位，緊急開會確認各自防治措施。包括在包含自舊地磅輸送口遺址至長壽園路段設置登革熱警戒旗、登山步各個休息點提供防蚊液給民眾使用、進行登山步道蘇力菌生物防治噴灑滅孑孓。

衛生局並請鼓山區公所針對沿山腳處的里別進行環境大掃盪，國產署針對權管空屋、空地進行化學防治及環境整頓，由於該地鄰近動物園人潮密集，也請觀光局加強園區內孳生源巡檢及化學防治。國家自然公園管理處配合登革熱防制，將全面清理園區積水容器，並呼籲民眾勿私自攜帶茶具、茶杯、水桶等容器上山，如經查獲將沒收處理。

衛生局在壽山自然國家公園步道，設置登革熱警示旗。圖／讀者提供
衛生局在壽山自然國家公園步道，設置登革熱警示旗。圖／讀者提供
衛生局在壽山的登山步道設置登革熱警示旗。圖／讀者提供
衛生局在壽山的登山步道設置登革熱警示旗。圖／讀者提供
衛生局在七蔓奉茶站提供防蚊液給山友使用。圖／讀者提供
衛生局在七蔓奉茶站提供防蚊液給山友使用。圖／讀者提供

衛生局 登革熱 確診 病媒蚊 高雄市 登山步道

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