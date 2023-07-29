高雄本土登革熱確診個案+1累計28例 其中3人都愛爬壽山

高雄市今公布新增本土登革熱確診個案1例，累計有28人感染。衛生局說，確診者是住在前金區的50多歲男子，他與高雄先前公布的本土登革熱確診者案15及案27，在可感染期間，都有到壽山國家自然公園步道的活動足跡，由於當地有白線斑蚊，颱風過後蚊蟲增多，衛生局已在壽山設置登革熱警戒旗，提醒民眾防範叮咬。

衛生局表示，今日的確診者是住在前金區的50多歲男子，7月26日起出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、關節痛、背痛、骨頭痛、後眼窩痛、食慾不振、畏寒症狀。27日前往診所就診，經醫師採檢NS1快篩陽性並通報，實驗室綜合檢驗結果陽性確診第二型。

衛生局說，該民眾平時活動地以住家及工作地為主，同住者4人目前無疑似症狀。但值得注意的是，他與高雄先前公布的本土登革熱確診者案15及案27，在可傳染期間都曾到壽山國家自然公園步道爬山運動，壽山當地有白線斑蚊，是登革熱病媒蚊之一，颱風帶來的降雨積水會孳生病媒蚊，民眾若被叮咬，有感染登革熱的風險。

衛生局今天邀集衛生福利部疾病管制署、財政部國有財產署南區分署、國家自然公園管理處、高雄市政府環保局、觀光局、鼓山區公所及鼓山區衛生所等單位，緊急開會確認各自防治措施。包括在包含自舊地磅輸送口遺址至長壽園路段設置登革熱警戒旗、登山步各個休息點提供防蚊液給民眾使用、進行登山步道蘇力菌生物防治噴灑滅孑孓。