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颱風一走驚見墾丁沙灘「被掏空」變這樣 墾管處：需時間療傷痕

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
杜蘇芮颱風襲台巨浪連續多日衝擊墾丁海岸，高人氣的墾丁南灣沙灘被大浪淘空消失約三分之一。記者潘欣中／攝影
杜蘇芮颱風襲台巨浪連續多日衝擊墾丁海岸，高人氣的墾丁南灣沙灘被大浪淘空消失約三分之一。記者潘欣中／攝影

杜蘇芮颱風挾帶強雨暴雨襲台，屏東恆春半島首當其衝，連續幾天巨浪持續衝擊海岸，也讓墾丁美麗的沙灘遭大浪侵蝕變了樣，遊客今天驚見沙灘全都退縮變小；墾管處說，颱風帶來的大浪重創沙灘，海岸沙灘被淘空，消失約三分之一至二分之一不等，這是海浪物理作用造成的暫時現象，需要些時間「療傷」。

「南灣沙灘『縮水』約三分之一！」南灣潘姓水上摩托車教練說，杜蘇芮襲台，連續3天的大浪衝擊拍打海岸，在逾5尺高的巨浪長時間侵襲下，不僅讓沙灘「縮水」，還帶來大量海漂垃圾，昨天水上活動業者總動員清除垃圾，但被大浪帶走的貝殼沙，短時間內回不來了，至少要等超過1個月。

他說，暑假是墾丁傳統的水上活動旺季，杜蘇芮過境恆半春島，海灘封閉長達4天，今天又因浪高達1公尺，墾管處一早插上禁止下水紅旗，雖未禁止動力水上活動，但也降低遊客下海戲水意願，營業額較平日慘跌八成，再加上被強風吹走的設備和器材，損失不輕。

墾丁地區今天風和日麗，白砂、船帆石、小灣和大灣等遊憩沙灘重現遊客，卻驚見沙灘大退縮變了樣；在墾丁大灣，墾丁夏都沙灘酒店前方原本寬廣的沙灘，因大浪連續多日侵蝕，沙灘消失大半，昨天已快逼近到飯店客房建築，飯店緊急堆置大型沙包因應。

墾管處說，颱風壓境時伴隨的西南強風讓海浪長驅直入，海浪回退時，連帶把岸上的沙帶走，這次颱風過境，墾丁各海岸沙灘消失面積從一半至三分之一不等；這只是物理件用造成的暫時現象，被海浪捲走沙仍留在淺水處，會隨著時間慢慢被推上岸，需要一點時間，會回復原來的美麗樣貎。

杜蘇芮颱風襲台巨浪連續多日衝擊墾丁海岸，白砂沙灘被大浪淘空消失近半。記者潘欣中／攝影
杜蘇芮颱風襲台巨浪連續多日衝擊墾丁海岸，白砂沙灘被大浪淘空消失近半。記者潘欣中／攝影
杜蘇芮颱風襲台巨浪連續多日衝擊墾丁海岸，墾丁夏都沙灘酒店後方的大灣沙灘被大浪淘空大半，已逼近建築，酒店堆沙包因應。記者潘欣中／攝影
杜蘇芮颱風襲台巨浪連續多日衝擊墾丁海岸，墾丁夏都沙灘酒店後方的大灣沙灘被大浪淘空大半，已逼近建築，酒店堆沙包因應。記者潘欣中／攝影

沙灘 墾丁 杜蘇芮颱風

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