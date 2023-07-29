颱風一走驚見墾丁沙灘「被掏空」變這樣 墾管處：需時間療傷痕

杜蘇芮颱風挾帶強雨暴雨襲台，屏東恆春半島首當其衝，連續幾天巨浪持續衝擊海岸，也讓墾丁美麗的沙灘遭大浪侵蝕變了樣，遊客今天驚見沙灘全都退縮變小；墾管處說，颱風帶來的大浪重創沙灘，海岸沙灘被淘空，消失約三分之一至二分之一不等，這是海浪物理作用造成的暫時現象，需要些時間「療傷」。

「南灣沙灘『縮水』約三分之一！」南灣潘姓水上摩托車教練說，杜蘇芮襲台，連續3天的大浪衝擊拍打海岸，在逾5尺高的巨浪長時間侵襲下，不僅讓沙灘「縮水」，還帶來大量海漂垃圾，昨天水上活動業者總動員清除垃圾，但被大浪帶走的貝殼沙，短時間內回不來了，至少要等超過1個月。

他說，暑假是墾丁傳統的水上活動旺季，杜蘇芮過境恆半春島，海灘封閉長達4天，今天又因浪高達1公尺，墾管處一早插上禁止下水紅旗，雖未禁止動力水上活動，但也降低遊客下海戲水意願，營業額較平日慘跌八成，再加上被強風吹走的設備和器材，損失不輕。

墾丁地區今天風和日麗，白砂、船帆石、小灣和大灣等遊憩沙灘重現遊客，卻驚見沙灘大退縮變了樣；在墾丁大灣，墾丁夏都沙灘酒店前方原本寬廣的沙灘，因大浪連續多日侵蝕，沙灘消失大半，昨天已快逼近到飯店客房建築，飯店緊急堆置大型沙包因應。